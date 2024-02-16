Borsa İstanbul Rekor Seviyede, Piyasalarda Yükseliş Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da yaşanan hareketlilik, finansal piyasaların yakından takip ettiği bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Bugünün ilk yarısında, BIST 100 endeksi 9.306,34 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 34,51 puan ve yüzde 0,37 değer kazancıyla 9.276,66 seviyesinde seyretti. Toplam işlem hacmi ise 67,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

BIST 100 endeksindeki bu rekor seviye, piyasalardaki yükseliş eğiliminin devam ettiğine işaret ediyor. Bankacılık endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti. Metal ana sanayi endeksi yüzde 2,49 ile en fazla kazandıran sektör olurken, finansal kiralama faktoring endeksi yüzde 1,22 ile en fazla kaybettiren sektör oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarındaki olumlu seyrin, teknoloji şirketleri öncülüğünde haftanın son işlem gününe yansıdığını belirtiyor. Ayrıca, gözlerin ABD'nin üretici enflasyonu verilerine çevrildiğini söylüyorlar. Bu verilerin, piyasalardaki hareketliliği etkileyebileceği ve yatırımcıların risk algısını şekillendirebileceği ifade ediliyor.

Öğleden sonra, yurt içinde konut fiyat endeksi verisiyle birlikte, yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceği belirtiliyor. Bu verilerin, piyasalardaki dalgalanmalara etki edebileceği ve yatırımcıların pozisyon almasında önemli bir rol oynayabileceği ifade ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nda yaptığı açıklamalar da piyasalardaki hareketliliği etkileyebilir. Şimşek, enflasyonla mücadele konusunda konvansiyonel para politikalarının uygulanacağını ve sıkılaştırmanın işe yarayacağını belirtti. Bu açıklamalar, piyasalardaki enflasyon beklentileri üzerinde etkili olabilir.

Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.200 ve 9.000 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu belirtiliyor. Bu seviyelerin, endeksin gelecekteki hareketlerinde önemli bir rol oynayabileceği ve yatırımcıların stratejilerini belirlerken dikkate almaları gereken noktalar olduğu ifade ediliyor.