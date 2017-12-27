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Bordo Bereliler 2: Afrin, 'motor' dedi
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Bordo Bereliler 2: Afrin, 'motor' dedi

Özel kuvvetlere bağlı bordo bereli askerlerin terör örgütlerine yönelik yaptıkları operasyonu konu alan ve Afrin’de başlayıp, Bursa İnegöl’de son bulan “Bordo Bereliler 2 Afrin” adlı yeni senema filminin çekimleri Bursa’nın İnegöl ilçesinde başladı.

Özel kuvvetlere bağlı bordo bereli askerlerin terör örgütlerine yönelik yaptıkları operasyonu konu alan ve Afrin'de başlayıp, Bursa İnegöl'de son bulan “Bordo Bereliler 2 Afrin” adlı yeni senema filminin çekimleri Bursa'nın İnegöl ilçesinde başladı.

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BİR ERHAN BAYTİMUR FİLMİ

Yapımcılığını Erdoğan Yaprak ile Ali Ertem'in ( 16 Medya Film), yönetmenliğini Erhan Baytimur'un yaptığı filmin oyun8cu kadrosunda bir birinden değerli isimler yer alıyor.

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GENÇ VE DİNAMİK BİR KADRO

 

Filmin tanıtım toplantısına filmin oyuncularından Cenk Ertan, Sedat Mert, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Cavit Çetin Güner, Emel Dede, Ozan Güler, Oğuz Yağcı, Kübra Dilara Çelen, Ergin Kuyucu, Gencer Güvercin, Mehmet Dindar, Erol Yaman'ın katılımıyla gerçekleşti.

BİR TERÖRİSTİN EMPATİ KURMASINI SAĞLAYACAĞIZ

Birinci filmi '15 Temmuz' ruhuyla çektiklerini dile getiren filmin yönetmeni Erhan Baytimur, ikinci filmin hikaye olarak çok farklı olduğunu, Afrin'de başlayan bir operasyonun İnegöl'de son bulmasını konu aldığını dile getirdi.

Özellikle Türkiye üzerine oynanan oyunların bir tanesini işleyeceklerini dile getiren Baytimur, İnegöl'de olacak bir olayın önlenişini anlatacaklarının altını çizdi.

Bu filmde farklı bir şey yapmak istediklerini dile Erhan Baytimur, “Bir teröristin empati kurmasını ve terösitin empati kurarak olaylara bakmasını sağlayacağız."

"Biz biliyoruz neyin doğru neyin de yanlış olduğunu. Fakat bizim gibi düşünmeye ve empati kurmaya çalışması şimdiye kadar yapılmamış bir şey” dedi.

YENİ KARAKTERLER YER ALACAK

İlk filmden farklı olarak bu yeni filmde yeni karakterlerin de yer alacağını anlatan Baytimur, filmi İnegöl'de çekmek istediklerinin sebebini İstanbul'a yakınlığının yanı sıra İnegöl'ün doğal güzelliğinin ve atmosferinin ilgilerini çekmesi olduğu olarak açıkladı.

FİLMDE HERKES BENDEN NEFRET EDECEK

Oyunlarında söz aldığı basın toplantısında Emel Dede, filmde kötü bir karakter canlandırdığını dile getirdi. Dede, “ Film'de terör örgütü üyesi bir karakteri canlandırıyorum."

"Bu da seyircide olumsuz duygular uyandıracak. Nefret edecekler benden. Kin ve nefret dolu sahneler için şimdiden özür dilerim. Her filmde birilerinin bir kötü yüz olması gerekir bende bu sebeple buradayım” şeklinde konuştu.

 


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