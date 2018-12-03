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Borcunu ödemeyi diye arabasını havaya uçurdular
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Asayiş - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Borcunu ödemeyi diye arabasını havaya uçurdular

Adana'da kimliği belirlenemeyen iki kişi, borcunu ödemeyi diye İ.C. isimli vatandaşa ait arabayı el yapımı patlayıcı kullanarak havaya uçurdu.

Adana'nın Seyhan ilçesinde gece geç saatlerde bir arabaya atılan el yapımı patlayıcı, asayiş ve terör timlerini alarma geçirdi. Hadırlı Mahallesi'nde müstakil bir evde park halinde bulunan araca atılan paylayıcı sonrası aracın büyük bölümü havaya uçarak, kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi 10016 sokakfaki adrese gelen iki şüpheli, İ.C.'ye ait araca el yapımı paylayıcı attı. Saldırı sonrası araç, büyük bir sesle patlarken mahalle halkı sokaklara döküldü. Patlayıcı ihbarı sonrası olay yeri, asayiş ve terör timleri tarafından güvenlik çemberine alınırken, saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheli motosikletle uzaklaştı.

adana

BORCUNU ÖDEMEDİ DİYE EYP ATTILAR

Polis ekiplerinin araştırmasında olayın azmettiricisi İ.Ö. ile M.Ö. olduğunu tespit etti. İ.Ö. ve M.Ö., İ.C.'nin kardeşinden alacakları olduğu için otomobile EYP attırdıkları belirlendi. EYP atılan otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

Polis azmettiricileri ve olayı gerçekleştirilen kişileri yakalatma çalışmaları başlattı. 


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