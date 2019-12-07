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Bolu'da deprem vatandaşları korkuttu
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Bolu'da deprem vatandaşları korkuttu

Bolu'da dün gece saat 01.36'da meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi.

Bolu'da dün gece saat 01.36'da meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi.

Depremin merkez üssünün Bolu merkeze bağlı Kızılağıl köyü olduğu ve 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı. Bolu kent merkezinde hissedilen deprem nedeniyle çok sayıda vatandaş panik yaşadı.

Birçok vatandaş soğuk havaya rağmen Hükümet Meydanı'nda toplandı. Deprem nedeniyle birçok kişi yaşadığı paniği atlattıktan sonra evlerine geri döneceklerini söylerken, bazı kişiler de geceyi dışarıda geçireceklerini belirtti.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından depremle ilgili yaptığı açıklamada, "7 Aralık 2019 günü saat 01.36 itibariyle Bolu merkezli deprem olmuştur. Herhangi bir mal ve can kaybı veya yaralı haberi alınmamıştır. Duyarlı şekilde konu takip edilmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah tekrarından muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.


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