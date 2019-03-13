'Boks Makinesi' diye dövmüştü, cezasız kalmadı

8 Mart günü Toros Mahallesi Hayal Park'ta 16 yaşındaki Musa Anıl Bozer gece spordan çıkmıştı eve gidiyordu. Bozer'in önü eski kız kardaşı Ş.E'nin sevgilisi K.T. (17) tarafından kesildi.

K.T. Bozer'in cebine 1 lira atarak "Benim boks makinesinde rekorum kaç biliyor musun?" diyerek Bozer'i darp etmeye başladı. Bu esnada zanlının arkadaşı B.G olayı kameraya çekti.

Saatler süren darp sonucu gözlüğü kırılan ve sol gözü şişen Bozer'in yüzünde kızarıklıklar da oluştu. Olaydan sonra eve giden Bozer'in ailesi polise şikayette bulundu. Musa Anıl Bozer'in, 80 lirasının da alındığı belirtildi.

Yaşları küçük olduğu için çocuk şube tarafından emniyete götürülen zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Nitelikli yağma, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamasıyla tutuklandı.