Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Boğaziçili öğrencilere şafak baskını
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Boğaziçili öğrencilere şafak baskını

Boğaziçi Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında yaşanan arbede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sert tepki göstermesinin ardından olaylara karışan öğrencilerin kaldıkları ev ve yurtlara şafak baskını düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun İl Kongresi'nde Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar için kullandığı sert ifadelerin ardından polis ekipleri düğmeye bastı. Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK'nın kent merkezinde kontrolü sağlaması üzerinde üniversites yerleşkesinde lokum dağıtan bir grup öğrenciye başka bir grup "İşgalin, katliamın lokumu olmaz" diyerek saldırmıştı. 

Olayın ardından önceki gün gerçekleştirdiği Samsun konuşmasında çok sert konuşan Erdoğan, Afrin operasyonunu protesto eden grubu terörist ilan etmişti. Erdoğan'ın "Bu terörist gençlerin o üniversitede okumalarına mani olacağız" şeklindeki ifadeleri üzerine İstanbul polisi sabah 05.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı.

GÖZALTINA ALINAN ÖĞRENCİ SAYISI 7'YE ÇIKTI

Sabah saat 05.00 sıralarında olaylara karışan öğrencilerin yurt ve ev adreslerine operasyon düzenleyen emniyet güçleri 7 öğrenciyi gözaltına aldı.

Kuzey Kampuse gelen polisler, eş zamanlı olarak 2. yurt ve 4. yurtta GBT kontolü yaptı. Polislerin Kuzey Kampusü kütüphanesi sesli çalışma bölümünde de GBT kontrolü yaptığı ifade edildi. Baskın ve aramalar sırasında Maksist Fikir Topluluğu (MFT) üyeleri Ada Kök ve 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Evrensel'e konuşan öğrenciler, baskın sırasında akrep tipi zırhlı araç, TOMA  ve gözaltılar için boş otobüs getirildiğini ifade ettiler. 

 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kuyrukyağını ye, bol şekersiz çay iç!,,,
İsrail yine Filistinlilere saldırdı; 15 ölü
Fransa’ya Yıldırım tepkisi; ABD ile vardiya değişimi
Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştıran mail
Çocuk istismarcılarına hadım cezası kanunlaşıyor
Türkler’in antibiyotik çılgınlığı dünyayı dehşete düşürüyor
HDI Sigorta Arma Spor, emin adımlarla süper lig yolunda ilerliyor
Trump Amerikan ordusunun Suriye’den çekileceğini açıkladı
GetContact uygulamasından numaramı nasıl silerim?
-
Çok Okunanlar
Komandolar Afrin'e girdi. Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor
Komandolar Afrin'e girdi. Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor
Çanakkale dünya’ya 'Kahramanlık' dersi verdi
Çanakkale dünya’ya 'Kahramanlık' dersi verdi
Mehmetçik’in 'Afrin destanı' Beyaz Perde'ye taşındı
Mehmetçik’in 'Afrin destanı' Beyaz Perde'ye taşındı
Çiftlik bank'ın karşılıksız çekleri piyasayı salladı
Çiftlik bank'ın karşılıksız çekleri piyasayı salladı
Çarşı'nın morali bozuk. 4 yılda 430 bin esnaf iflas etti
Çarşı'nın morali bozuk. 4 yılda 430 bin esnaf iflas etti
AFAD deprem riski haritası nasıl çalışıyor? - Adres üzerinden deprem riski sorgulama
AFAD deprem riski haritası nasıl çalışıyor? - Adres üzerinden deprem riski sorgulama
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Kuyrukyağını ye, bol şekersiz çay iç!,,,
Kuyrukyağını ye, bol şekersiz çay iç!,,,
İsrail yine Filistinlilere saldırdı; 15 ölü
İsrail yine Filistinlilere saldırdı; 15 ölü
Fransa’ya Yıldırım tepkisi; ABD ile vardiya değişimi
Fransa’ya Yıldırım tepkisi; ABD ile vardiya değişimi
Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştıran mail
Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştıran mail
Çocuk istismarcılarına hadım cezası kanunlaşıyor
Çocuk istismarcılarına hadım cezası kanunlaşıyor
Türkler’in antibiyotik çılgınlığı dünyayı dehşete düşürüyor
Türkler’in antibiyotik çılgınlığı dünyayı dehşete düşürüyor
HDI Sigorta Arma Spor, emin adımlarla süper lig yolunda ilerliyor
HDI Sigorta Arma Spor, emin adımlarla süper lig yolunda ilerliyor
Trump Amerikan ordusunun Suriye’den çekileceğini açıkladı
Trump Amerikan ordusunun Suriye’den çekileceğini açıkladı
GetContact uygulamasından numaramı nasıl silerim?
GetContact uygulamasından numaramı nasıl silerim?
Tekvandocularımız engel tanımadı
Tekvandocularımız engel tanımadı
İftira cinayetinde babaya 25 yıl hapis cezası
İftira cinayetinde babaya 25 yıl hapis cezası
Sosyal medya İsmail Kahraman'ın istifasını bekliyor
Sosyal medya İsmail Kahraman'ın istifasını bekliyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık