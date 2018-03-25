Boğaziçili öğrencilere şafak baskını

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun İl Kongresi'nde Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar için kullandığı sert ifadelerin ardından polis ekipleri düğmeye bastı. Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK'nın kent merkezinde kontrolü sağlaması üzerinde üniversites yerleşkesinde lokum dağıtan bir grup öğrenciye başka bir grup "İşgalin, katliamın lokumu olmaz" diyerek saldırmıştı.

Olayın ardından önceki gün gerçekleştirdiği Samsun konuşmasında çok sert konuşan Erdoğan, Afrin operasyonunu protesto eden grubu terörist ilan etmişti. Erdoğan'ın "Bu terörist gençlerin o üniversitede okumalarına mani olacağız" şeklindeki ifadeleri üzerine İstanbul polisi sabah 05.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı.

GÖZALTINA ALINAN ÖĞRENCİ SAYISI 7'YE ÇIKTI

Sabah saat 05.00 sıralarında olaylara karışan öğrencilerin yurt ve ev adreslerine operasyon düzenleyen emniyet güçleri 7 öğrenciyi gözaltına aldı.

Kuzey Kampuse gelen polisler, eş zamanlı olarak 2. yurt ve 4. yurtta GBT kontolü yaptı. Polislerin Kuzey Kampusü kütüphanesi sesli çalışma bölümünde de GBT kontrolü yaptığı ifade edildi. Baskın ve aramalar sırasında Maksist Fikir Topluluğu (MFT) üyeleri Ada Kök ve 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Evrensel'e konuşan öğrenciler, baskın sırasında akrep tipi zırhlı araç, TOMA ve gözaltılar için boş otobüs getirildiğini ifade ettiler.