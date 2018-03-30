Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştıran mail

Boğaziçi Üniversitesi'nde sular bir türlü durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde Afrin operasyonuna destek veren ve karşı olan iki grup öğrenci arasında yaşanan gerilim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemine gelmişti. Operasyona karşı olan öğrenciler için "terörist gençler" ifadelerini kullanan Erdoğan, olaylara karışan öğrencilerin üniversiteyle ilişkilerini keseceklerini söylemişti.

Erdoğan'ın bu çıkışının ardından gece geç saatlerde yurt ve öğrenci evlerine baskın yapılırken çok sayıda öğrenci gözaltına alınmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde tartışmaları yeniden alevlendirecek bir gelişme daha yaşandı. Rektörlük tarafından gönderilen bir mailde,“Meydana gelen korku ve panik havasında fikir beyan etmek cesaret göstergesi haline gelmiş olup bu cesareti gösterenlerin de kamuoyu önünde siyasi ve politik hedefler haline getirilmesi üniversitemizi oldukça kaygılandırmıştır. Bu baskıcı ortam devam ettiği sürece ders verilmesi, araştırma yapılması ve bilimsel ilerleme sağlanması mümkün değildir” şeklinde ifadeler kullanıldı.

İKİNCİ MAİL, İLKİNİ YALANLADI

Üniversitenin resmi mail hesabından atılan mesajdan 10 dakika sonra yeni bir mesaj daha yollandı. O mesajda ise ilk açıklamanın Rektörlük onayı olmaksızın gerçekleştirildiği belirtilerek, "Az önce atılan mail rektörlük onayına sunulmadan atılan bir mail olup üniversitemizin düşüncelerini temsil etmemektir. Rektörlük içerisinde meydana gelen bu karışıklığın sizlere yansımasından ötürü özür dileriz" denildi.

REKTÖRLÜK AÇIKLAMA YAPTI: SİSTEME SANAL SALDIRI

OdaTV'nin haberine göre yaşan mail kargaşasına ilişkin üniversite rektörlüğünden açıklama yapıldı. Rektörlük'ten yapılan açıklamada “Üniversitemizde Yaşanan Son Olaylar Üzerine” ve “Az önce atılan maili lütfen dikkate almayınız!” başlıklı mesajların üniversitenin herhangi bir birimi tarafından hazırlanmadığı ifade edildi. Açıklamada, üniversitenin sistemine sanal bir saldırı yapıldığı ifade edildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nin açıklaması şöyle:

“Üniversitemize yapılan sanal saldırı hakkında açıklama

30 Mart 2018 Cuma günü Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Kayıt İşleri Birimi'nin e-mail sisteminden bir sızma sonucu gönderilen ‘Üniversitemizde Yaşanan Son Olaylar Üzerine' ve ‘Az önce atılan maili lütfen dikkate almayınız!' başlıklı iki ayrı mesaj, üniversitemizin herhangi bir birimi tarafından hazırlanmamış ve gönderilmemiştir. Sistemlerimize yapılan bu saldırının sorumluları hakkında gerekli tespit ve soruşturma işlemleri başlatılmıştır."