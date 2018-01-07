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Boğaziçi, milletin değerlerine yaslanmıyor!
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Eğitim - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Boğaziçi, milletin değerlerine yaslanmıyor!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’nin “milletin değerlerine yaslanmadığını, bu nedenle uluslararası alanda beklediği yere ulaşamadığını “ savundu. Erdoğan, “Üniversitemizin temeli yabancı bir eğitim kurumuna dayanıyor olması bu zemine oturulmasına asla mani değlidir. Çok seslilik ile kendi ülkesine yabancılık arasındaki çizgiyi doğru bilmeden de bunu yaşatamayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nin “milletin değerlerine yaslanmadığını, bu nedenle uluslararası alanda beklediği yere ulaşamadığını “ savundu.

KENDİ ÜLKESİNE VE MİLLETİNE YABANCI

 

Erdoğan, “Üniversitemizin temeli yabancı bir eğitim kurumuna dayanıyor olması bu zemine oturulmasına asla mani değlidir. Çok seslilik ile kendi ülkesine yabancılık arasındaki çizgiyi doğru bilmeden de bunu yaşatamayız” dedi.

BEKLEDİĞİ YERE ULAŞAMADI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nin “milletin değerlerine yaslanmadığını, bu nedenle uluslararası alanda beklediği yere ulaşamadığını” savundu.

Erdoğan, Çok seslilik ile kendi ülkesine yabancılık arasındaki çizgiyi doğru bilmeden de bunu yaşatamayız. İster yerli ister yabancı. Ne olursa olsun. İster içeride ister dışarıda.  

BOĞAZİÇİ'NİN HOCALARI PERGELLERİNİ NEREYE KADAR AÇIYOR

Bakınız, eğitim öğretim özgürlüğü, düşünce özgürlüğü hep konuşulur. Diyelim ki Boğaziçi Üniversitesi, buradaki hocalarımız acaba nereye kadar pergellerini açıyorlar? Belli bir fikrin savunucusu olanlara kapıyı aç, belli fikrin savunucusu değilse kapıyı kapat, bu mu özgürlük? Diye konuştu.

MANKURTLARDAN BİLİM ADAMI OLMAZ

Tayyip Erdoğan, “Ülkesine, milletine, insanlığa hizmet etmek yerine zihnini ve yüreğini Amerika'da yaşayan bir şarlatana adayan mankurtlardan bilim adamı da olmaz, Müslüman da olmaz” dedi.

TOPLANTIYA GENİŞ BİR KATILIM OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversiteliler Derneği 14. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Genel Kurula Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, YÖK Başkanı Yekta Saraç, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Özkan ve çok sayıda üniversite mezunu katıldı.


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