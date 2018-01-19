BM, Türkiye'nin Afrin operasyonuna tepki gösterdi

Türkiye'nin güney sınırında yuvalanan terör örgütü YPG'ye yönelik operasyon hazırlıklarının tamamlanması üzerine Birleşmiş Milletler'den konuyla ilgili açıklama geldi. ABD'nin desteğiyle sınırda 30 bin kişilik 'sınır koruma gücü' oluşumuna sert tepki gösteren Türkiye'nin Afrin'e operasyon hazırlıklarının son aşamaya gelmesinin ardından BM, operasyonun 'sakıncalı' olacağını açıkladı.

TSK'nın olası Afrin operasyonunun bölgedeki insanı yardımları aksatacağını savunan BM Sözcüsü Stefan Dujarric, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyon hazırlıklarının kendilerinde endişe yarattığını kaydeyyi.

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen sözcü Dujarric, "Suriye'ye giden insanı yardımların durmasından ya da aksamasından endişe ediyoruz." şeklinde konuştu.

BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen sözcü, operasyon hazırlığının Suriye'ye yollanan insani yardımların durmasına ya da aksamasına yol açacağından endişe duyduklarını kaydetti.

ABD'DE KARŞI ÇIKMIŞTI

Dujarric, BM yetkililerinin Türk yetkililerle görüşmeyi sürdürdüklerini, genel sekreter Antomio Guterss'in endişelerinin kendilerine iletildiğini duyurdu.

Şimdiye dek ABD de operasyona karşı çıktığını iki kez açıklarken, Türkiye ‘sınırı geçmek haricinde' harekatın başladığını bildirmişti.