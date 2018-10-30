BM'nin sabrı taştı; Kaşıkçı'nın cesedini ortaya çıkartın!..

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suudi Arabistan'a uluslararası uzmanların katılacağı bağımsız soruşturmanın yapılması için İstanbul'da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin yerini açıklaması çağrısında bulundu.

CESET NEREDE

BM: İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin yayınladığı Bachelet'in açıklamasında, "Cesedin otopsisini de içerecek olan adlı tıp ekspertiz, cinayetle ilgili herhangi bir soruşturma sırasında son derece önemli ve ben, Suudi Arabistan'ı hemen cesedin nerede olduğunu açıklamaya çağırıyorum"dedi.

SORUŞTURMA BAĞIMSIZ YÜRÜTÜLSÜN

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturmanın siyasi baskı olmaksızın bağımsız bir şekilde yürütülmesinin sağlanması için delilleri incelemeye ve tanık sorgulamalarına uluslararası uzmanların katılması gerektiğine dikkat çeken Bachelet, şu ifadeleri kullandı;

"Soruşturmanın bir takım siyasi gerekçeler oluşmadan yürütülmesi için delillere ve tanıklara erişebilecek olan uluslararası uzmanların sürece katılması uygun olur".

BU SUÇA ORTAK OLANLAR YARGILANACAK

BM insan hakları yetkilisi, Kaşıkçı olayında işkence, zorla alıkoyma ya da keyfi infaz gibi ciddi insan hakları ihlallerinin olup olmadığını tespit etmenin, ayrıca resmi görevleri ne olursa olsun bu suça karışan herkesin bulunmasının büyük önem taşıdığını vurguladık.