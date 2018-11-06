BM'den IŞİD raporu: Çocuk, kadın yaşlı demeden katlettiler

Terör örgütü IŞİD'in işgal ettiği bölgelerde 200'den fazla toplu mezar ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler tarafından paylaşılan rapora göre 2014-2017 yıllarında Irak topraklarının büyük çoğunluğunu işgal eden terör örgütü IŞİD üyeleri on binlerce insanı çocuk, yaşlı ve kadın demeden katletti. Mezarlardan elde edinilen kalıntılarına göre çok sayıda Iraklı güvenlik gücünün de bu mezarlara gömüldüğü anlaşıldı.

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın katliamları ile ilgili ortak raporunu İsviçre'nin Cenevre kentinde açıkladı.

Rapora göre, Musul, Kerkük, Selahaddin, Enbar ve ülkenin batısında 202 toplu mezar bulundu.

BM raporunda, binlerce kurbanın kalıntılarının tespit edildiği toplu mezarların sayısının çok daha fazla olabileceği uyarısı yapıldı.

BUNUN ADI SOYKIRIM

2014 ile 2017 arasında DEAŞ'in Irak'ta geniş bir alanı ele geçirdiği anımsatılan raporda, terör örgütünün uluslararası insan haklarını sistematik olarak ihlal ettiği, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği, muhtemelen de soykırım yaptığı vurgulandı.

Toplu mezarlarda kalıntıları bulunan kurbanlar arasında kadın, çocuk, engelli ve Irak güvenlik güçlerine bağlı kişilerin de olduğu kaydedildi.