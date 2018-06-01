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Bizim Hikaye dizisinin Rahmet'i uyuşturucudan gözaltına alındı - Yağız Can Konyalı kimdir kaç yaşında aslen nerelidir?
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Bizim Hikaye dizisinin Rahmet'i uyuşturucudan gözaltına alındı - Yağız Can Konyalı kimdir kaç yaşında aslen nerelidir?

Fox TV'nin beğeniyle izlenilen dizisi Bizim Hikaye'de Rahmet karakterini canlandıran genç oyuncu Yağız Can Konyalı aracında uyuşturucu bulunduruğu gerekçesiyle Beşiktaş'ta gözaltına alındı. Peki kimdir bu Yağız Can Konyalı?

Beşiktaş'ta emniyet güçlerinin yaptığı yol kontrolü sırasında aracı durdurulan genç oyuncu Yağız Can Konyalı'dan uyuşturucu madde çıktı. Aracında 19 gram uyuşturucu maddeyle yakalanan genç oyuncu polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifadesi alınan Yağız Can Konyalı serbest bırakıldı.

Yağız Can Konyalı ismi, internette en çok aratılan isimlerden. Şu sıra Fox TV'de yayınlanan Bizim Hikaye isimli dizide Rahmet karakterini canlandıran genç oyuncu konu olduğu haberle hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Yağız Can Konyalı kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Genç oyuncunun hayatıyla ilgili hiçbir yerde bulamadıklarınız haberimizde...

YAĞIZCAN KONYALI KİMDİR KAÇ YAŞINDA NERELİDİR?

26 Eylül 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Yağız Can Konyalı, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 2006 yılında İlk Aşk filmi ile birlikte oyunculuk kariyerine adım atan Yağız Can Konyalı, 2015 yılında rol aldığı Takım: Mahalle Aşkına filmi sayesinde Altın Portakal Film Festivali Jüri Özel Ödülü'ne layık görülmüştür.

Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Öyle Bir Zaman Ki'de de rol alan Yağız Can Konyalı, bu dizide Aydın karakterine hayat vermiştir. Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım'ın başrollerinde yer aldığı gençlik dizisi Adı Mutluluk'ta da rol alan Yağız Can Konyalı, Shameless dizisinin Türkiye uyarlaması olan Bizim Hikâye dizisi ile 2017 yılında ekranlara geri dönmüştür.

Bizim Hikâye dizisinde "Rahmet" rolü ile izleyici karşısına çıkan Konyalı, bu rolle birlikte geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

 


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