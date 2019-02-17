Bitlis'te korkunç kaza: 3 ölü 14 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde Bitlis'teki nişandan ilçeye dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 14 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Öğle saatlerinde Midyat- Mardin yolunun 10'uncu kilometresinde yaşanan korkunç kazada Bitlis'teki nişan sonrası Midyat'a dönenleri taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıktıktan sonra şarampole uçarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, minibüsteki 3 kişi canından olurken 14 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

3 Kişi Canından Oldu

Araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırılırken kaza ile ilgili de soruşturma başlatıldı.

Kaza yüzünden trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.