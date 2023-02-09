Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK

Baş Yazı

Birlik ve Beraberlik Zamanı

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 100'ncü yaşını kutluyor. 

Ancak Cumhuriyetimizin kurulduğu tarihten itibaren en büyük doğa felaketi olan Depremi bir kaç gün önce yaşadık. Daha evvel de büyük depremler yaşadık. Ancak hiçbiri bu ölçülerde gerçekleşmedi.

Toplam 10 ilimizi kapsayan 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki deprem ardı ardına geldi ve tarifi imkansız acılar yarattı.

Yüzbinlerce insan yıkılmış binaların göçüğünde kaldı. Depremin kapsadığı coğrafya oldukça geniş. Devlet bütün gücüyle depremin olduğu saatlerden itibaren müdahaleye girişti.

Ancak bölgeye giden yolların çökmesi, yerleşim bölgelerinin hemen başından itibaren yıkıntılar ve göcmeler sonucu oluşan devasa moloz yığınları ara yolları, sokakları ortadan kaldırdığı için gönderilen ağır araçlar, vincler, kamyonlar, paletler, ekskavatörler deprem alanlarına ilk saatlerde giremedi.

Bir koordinasyon eksikliği net bir şekilde kendini gösterdi. Deprem ve diğer doğal afetlere müdahale etmek için organize olan kurumlarım Yeteri kadar hazırlıklı olmadığını gördük.

Geç müdahaleler sonucu göçük altında bekleyen insanlara zamanında ulaşılamadı.

Şiddetli kış şartlarının yaşandığı deprem bölgesinde hipotermi, susuzluk yüzünden insanlarımızın büyük bölümünü kaybettik.

Yurtdışından gelen ekipler, Yerel yönetimler ve devletimizin bütün kolluk güçleri olağanüstü bir gayretle çalışıyor. Çok büyük bir fedakarlık gösteriyorlar. Ekipler gecelerini gündüzlerine katıyor. Gecen her saniye altın değerinde. 

Mucize haberler televizyon ekranından izleniyor. Depremin üstünden 60 saat geçmesine rağmen hala canlı olarak yıkıntılar arasından çıkartılan insanların görüntüleri hepimizi sevince boğuyor. Allah kurtarılmayı bekleyen canlara güç ve kuvvet versin.

Öte yandan halkımızın çok büyük bir yardım seferberliğine girişmesi ve tam bir dayanışma ruhu ile organize hareket edilmesi de ayrı bir gurur kaynağı.

Türkiye'nin hemen her bölgesinde insanlarımız deprem bölgesinin yaralarını sarmak için adeta seferber olmuşlar.

Evlerinden kullanmadıkları fazla eşyaları, battaniye ve giysileri kutuluyor, koliliyor ve toplama merkezlerine getiriyorlar. Bir o kadar kuru gida maddeside aynı merkezlerde tırlarla gönderilmek üzere istifleniyor. 

Hemen her yaşta insan bu toplama merkezlerinde gecesini gündüzüne katarak büyük bir efor harcıyor gelen yardım malzemelerini tasnif ediyor, işaretleyip ambalajlıyorlar.

Koliler dağ gibi yığılmış. Afad ve bölge valiliklerinden gelecek talimatlar üzerine gönderilmeyi bekliyor. 

Birlik ve Beraberlik işte böyle günlerde çok daha anlamlı bir tablo oluşturuyor. 

Bu Yaraları hep birlikte saracağız. Usanmadan yılmadan gayret sarfedeceğiz. Kara günleri hep birlikte atlatacağız. İnşallah çalışmalar neticesinde geride kalanlara sıcak yuvalar temin edilecek. Kimse aç ve açıkta bırakılmayacak.  

Ülkemiz ekonomisi de aynı zaman büyük bir yıkım yaşıyor. Bölgedeki fabrikalar ve diğer iktisadi kuruluşlarda bu depremden payını aldı.

Üretim faaliyeti uzun bir süre askıya alınacak. Ancak altyapı sorunları çözüldükten sonra çalışkan insanlarımız bu fabrikaların dumanını yeniden tüttürecekler. 

Hepimiz sabırlı ve gayretli olmalıyız. Bu kara günlerde geçecek inşallah.

Gün Birlik ve Beraberlik günüdür. 

Bu da geçer Ya Hu...

 

  YORUM YAP / YORUM OKU
BAŞ YAZI DİĞER YAZILARI
8 ŞUB
2023
Birlik ve Beraberlik Zamanı
29 OCA
2023
Yine De Bir Umut Var
23 OCA
2023
Bilim Adamları Felaket Tellallığı Yapmıyor. Deprem Gerçeğini Haykırıyor
10 OCA
2023
ARANIYOR... ACİLEN BİR MİLYON KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR...
 
TÜM YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ
-
Çok Okunanlar
Gökyüzünde Can Pazarı 'UÇAK'
Gökyüzünde Can Pazarı 'UÇAK'
Bir Zevk Ve İhtişam Filmi : BABİL
Bir Zevk Ve İhtişam Filmi : BABİL
Tamamla Bizi Ey Aşk
Tamamla Bizi Ey Aşk
Antik Mısır'dan Günümüze Bir Aksiyon Animasyon Filmi 'MUMYALAR'
Antik Mısır'dan Günümüze Bir Aksiyon Animasyon Filmi 'MUMYALAR'
Bir İrlanda Klasiği 'The Banshees of İnisherin'
Bir İrlanda Klasiği 'The Banshees of İnisherin'
11 Ödüllü 'Ağaçlar Ayakta Ölür' Turneye Çıkıyor
11 Ödüllü 'Ağaçlar Ayakta Ölür' Turneye Çıkıyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Huysuz Virjin'in filmi için düğmeye basıldı
Huysuz Virjin'in filmi için düğmeye basıldı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Son Haberler
Maltepeliler'den, Depremzedelere 70 Ton Yardım
Maltepeliler'den, Depremzedelere 70 Ton Yardım
Felaket Bölgesinde 'OHAL' İlan Edildi
Felaket Bölgesinde 'OHAL' İlan Edildi
İstanbul Belediyesi İmdada Yetişti
İstanbul Belediyesi İmdada Yetişti
Tiyatrokare Programlarını İptal Etti.
Tiyatrokare Programlarını İptal Etti.
Deprem Uykuda Yakaladı
Deprem Uykuda Yakaladı
Hazır Betoncuların Gözü Ukrayna'da
Hazır Betoncuların Gözü Ukrayna'da
Kokoreç'den Vazgeçemiyoruz
Kokoreç'den Vazgeçemiyoruz
Geçim Sıkıntısı ve Açlık Çeken Ailelere Belediye El Uzattı
Geçim Sıkıntısı ve Açlık Çeken Ailelere Belediye El Uzattı
Kulübeye Tıklat
Kulübeye Tıklat
Bir İrlanda Klasiği 'The Banshees of İnisherin'
Bir İrlanda Klasiği 'The Banshees of İnisherin'
Tamamla Bizi Ey Aşk
Tamamla Bizi Ey Aşk
11 Ödüllü 'Ağaçlar Ayakta Ölür' Turneye Çıkıyor
11 Ödüllü 'Ağaçlar Ayakta Ölür' Turneye Çıkıyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji