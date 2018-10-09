Birleşmiş Millet'den Türkiye ve Suudi Arabistan'a çağrı

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti henüz aydınlanmazken, Birleşmiş Milletler'de konuyla ilgili açıklamada bulundu. BM, Türkiye ve Suudi Arabistan'a Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın durumunun bir an önce netliğe kavuşturulması konusunda Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkilileri göreve çağırdı.

DÜNYANIN GÖZÜ SUUDİ ARABİSTAN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA

2 Ekim Salı günü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, dünya gündemine önemli bir yer edindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu işin takibindeyim, sonuç alınır alınmaz tüm dünyaya duyuracağım" dedi. Türk yetkililer tarafındfan, Washington Post yazarı Kaşıkçı'nın bulunması için, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda arama izni istendi.

CEMAL KAŞIKÇI'NIN SON GÖRÜNTÜLERİ

Kaşıkçı'nın konsolosluğa giriş anına ait görüntüler ortaya çıktı. Washington Post, Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra bir daha görülmeyen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsünü yayınladı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, evlilik işlemleri için 2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki randevusuna giden Cemal Kaşıkçı'nın (Jamal Ahmid H. Khashoggi) Başkonsolosluktan çıkmadığı tespit edildi.

Ayrıca bir kısmı Suudi yetkili olan 15 Suudi vatandaşının, 2 uçakla İstanbul'a gelip aynı saatlerde Başkonsoloslukta bulundukları ve daha sonra ayrılarak geldikleri ülkelere döndükleri belirlendi.

TRUMP: ENDİŞELİYİM

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin üst düzey yetkililerinin Suudi Arabistan ile iletişime geçtiğini belirterek, "Suudi Arabistan hükümetine konu hakkında derinlemesine bir araştırma yapmaları için çağrıda bulunduk" demiş, ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta son olarak Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki konsolosluk binasında görülen daha sonra kendisinden haber alınamayan Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamada bulundu. Trump, "Endişeliyim, duyduklarımdan memnun değilim. Umarım mesele çözülür. Şu an için kimse hiçbir şey bilmiyor. Şu an için bazı kötü senaryolar ortalıkta yayılıyor, bunlardan hoşlanmadım" açıklamasında bulunmuştu.