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Ömer Suat Menali

Bir Yıl Daha Geçti...

Merhaba Dostlar,

İyisiyle kötüsüyle, tatlısıyla acısıyla bir yıla daha geride bırakıyoruz…

Kimisi birinci defa yeni yıl kutlarken bizim gibi yaşlı olanlar kim bilir kaçıncı yeni yılını kutlayacak. Geçen yıllar içinde değişen bir şey yokmuş gibi geliyor ama aslında o kadar çok şey değişiyor ki, inanılır gibi değil.

İklim bile her yıl fark ediyor, eskiden yılbaşları ciddi şekilde soğuk olur çoğu zaman da kar yağardı. Şimdilerde bırakın kar yağmasını nerdeyse çiçekler tomurcuk açacak…

Küresel ısınma her yıl daha büyük boyutlarda kendini gösteriyor. Ben yine de umudumu kaybetmiyorum. Tabiat eninde sonunda ciğerlerini temizleyecek bir yol buluyor. O şekilde veya bu şekilde…

Benim gözlemlerim teknolojide çok büyük ilerleme olmasına karşıt sanatta hem ülkemde hem de dünyada gerileme görüyorum…

Belki bana öyle geliyor, ama yani nesil ressamlarını, heykeltıraşlarını, mimarlarını, yazarlarını eskilerle karşılaştırdığımda negatif farklar görüyorum. Mesleğimden biliyorum mimarlıkta elle çizimler tasarımlar tarih oldu, artık her şey bilgisayar ortamında yapılıyor.

Günümüzde pek çok şey maddiyata çıkarcılığa dayanmış. Sanatçılar sanatı artık sanat için yapmıyorlar. Ya karınlarını doyurmak için ya da zengin olmak için yapıyorlar. Varlıklı insanlar da zaten vaktiyle değer kazanmış eserlere yatırım yapıyor, yeni sanatçıları destek olmak istemiyorlar.

Ülkemde eğitim cumhuriyetten beri devamlı değiştirilmiş Tevhidi Tedrisat kanunu delik deşik edilmiştir. Çok saygı duyduğum bir araştırmacı-yazar dostum bana “Bir ülkeyi yıkmak istiyorsan onun belli sürelerde dilini, müziğini, edebiyatını değiştireceksin” demişti. Stalin'in dokuz Türk kavmine uyguladığı bu taktiği gizli bir el cumhuriyet kurulduğundan beri bize uyguluyor.

Bütün bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen yeni yıla umutlu ve mutlu girmektir. Bütün dostlarımın yeni yılını kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim.

Sağlıkla kalın, Hoşça kalın…

Ömer Suat MENALİ
Y. Mimar

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