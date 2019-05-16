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Ömer Suat Menali

Bir VAR’mış, Bir YOK’muş..!

Merhaba Dostlar,

Biliyorum hepinizin kafası kazan gibi oldu yazılı ve görsel medyadaki seçim skandalından…

Eeeeee hani bir laf vardır “Alma fakirin ahını, çıkar aniden” Vakti zamanında Yargıtay Onursal Başkanı Sabih Kanadoğlu Abdullah GÜL cumhurbaşkanı seçildiğinde – beş cumhurbaşkanı 267 oyla seçilirken- nasıl çomak sokup bozduysa, AKP şimdi onun intikamını alıyor.

Hoca Nasrettin'in ünlü bir sözü vardır;

“Bunda hiç mi hırsızın kabahati yok a komşular” der. Sen iktidarın gücünü biliyorsun, biraz özen gösterilip de şu sandık kurulu başkanları KAMU GÖREVLİSİ olsaydı ya..

Diyeceksiniz ki AKP “TRİLİNG “ fıkrasında olduğu gibi yine zeytinyağı gibi üste çıkacaktı.

Siz de haklısınız.

Geçelim bunları gelelim futboldaki skandallara….

Biliyorsunuz bu sezon VAR diye bir uygulama başlatıldı.. Kurallara göre bu uygulama daha çok gol olduğu zaman ofsayt pozisyonlarına veya ceza sahası içinde penaltı pozisyonlarında VAR hakeminden orta hakeme gelen “istersen pozisyonu bir de sen ekranda gör” teklifi ile oluşuyor.

Gelin görün ki artık TFF de hakemler bölüştürülmüş.. Onu tayin etsen bu takımın hakemi, bunu tayin etsen şu takımın hakemi yaftası konmuş…

İlk haftalarda VAR başarılı olduysa da , son zamanlarda iyice hem taraftarların hem de TV yorumcularının tepkisini çekmeğe başladı..

Netice olarak ülkede Anadolu takımlarına bu pazarda şans yok, İstanbul'un rantını yiyen üç dört takımdan başkasına ekmek yok.

Anadolu takımlarının Afrika'dan transfer ettikleri tazı gibi koşan oyuncuları ne yazık ki VAR'dan kurtulamıyor.

O zaman insanın aklına şu soru geliyor; VAR kime göre var…!

Büyük kulüplerin yaşları ileri pahalı oyuncuları artık yetersiz kalıyor. Bazı TV futbol yorumcularının her pozisyonda VAR'a bakılma önerisi de bana komik geldi. O zaman futbol müsabakalarının bilgisayar oyunundan farkı kalmaz…

Rahatsızlığım dolayısı ile yazımı kısa keserek sizi de fuzuli gevezeliğimden kurtarmak isterim…

Hepiniz Sağlıkla kalın, Hoşça kalın…

Ömer Suat MENALİ
Y. Mimar

Dip Not; Fatih Terim'in Çocuk Esirgeme Kurumuna yaptığı yüklü bağışı candan kutlarım…

 

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