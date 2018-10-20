Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN

Hüseyin TANRIKULU

Bir Vahşet Örneği

Suudi Arabistan asıllı Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın bir işi için gittiği Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda planlı bir rejim cinayetine kurban edildiği artık gün gibi ortaya çıkmıştır.
 
Bu cinayet aslında bir vahşet örneğidir. Esasen Suudi rejimi bu türlü vahşi cinayetleri alenen ve sık sık kendi ülkesinde işlemekte ve dünya da bunu seyretmektedir. 
 
Ama adamlar zengin ya. 
 
Yorganları kalın olduğu için pis kokuları hemen hissedilmiyor.
 
Cinayetin üzerinden 20 gün geçtikten sonra bunu bir kişinin üstüne yıkmaya karar verdikleri anlaşılıyor. Ama Türk Polisis'nin ve resmi makamlarımızın yaptığı ilk tespitlerde ise bu cinayetin Suudi Arabistan'dan gelen özel bir ekip tarafından işlendiği anlaşılıyordu.
 
Suudilerin yaptığı açıklamada  Cemal Kaşıkçı'nın Konsolosluk içinde meydana gelen bir arbedede öldüğü belirtiliyor. Bu nasıl bir arbede ve cinayettir ki, Suudi Konsolosu bu olayı Türk Makamlarına anında bildirmemiştir?
 
Adamı öldürüp nereye götürdükleri bile henüz belli değil. Bunu bir katilin tek başına yapması mümkün mü?
 
Hani öldürülen bizim vatandaşımız o sebeple alıp Arabistan'a götürdük. Katili de yargılayacağız deseler belki bir kılıf bulunmuş sayılabilirdi. Ama Diplomatik temsilcilikte işlenen feci bir cinayetin böyle bir kişi tarafından işlenmesi ve bu denli meş'um ve bilinmez şekilde ortadan kaldırılması neyle izah edilecektir?.
 
Görünen o ki, bu açıkça devlet eliyle işlenen bir cinayettir.
 
Kalleşçe işlenmiştir.
 
Kaşıkçı Suudi rejimine muhalefet ettiği için bir emirle ortadan kaldırılmıştır.
 
Gizleyemeyecekler ve dünyaya bunun hesabını veremeyeceklerdir.
 
Yemen'deki masum Müslümanları katletmelerine kimse bir şey demeyebilir. Ama bu cinayet bir çok konuda Suudi Arabistan'ın Vehhabiler Krallığını sarsacaktır.
 
  YORUM YAP / YORUM OKU
HÜSEYİN TANRIKULU DİĞER YAZILARI
20 EKİ
2018
Bir Vahşet Örneği
19 EKİ
2018
Kuraklık
18 EKİ
2018
Bedevilik
16 EKİ
2018
Spor Takıntısı
13 EKİ
2018
Muamma mı?
 
TÜM YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ
-
Çok Okunanlar
Enflasyonla mücadele: Firmalar indirime gidecek devlet zam yapmayacak
Enflasyonla mücadele: Firmalar indirime gidecek devlet zam yapmayacak
Cezaevinden firar etti Facebook'ta ölüm ilanı verdi
Cezaevinden firar etti Facebook'ta ölüm ilanı verdi
Fenerbahçe'de operasyon sürecek
Fenerbahçe'de operasyon sürecek
Erdoğan'dan McKinsey talimatı: Danışmanlık hizmeti almayacaksınız
Erdoğan'dan McKinsey talimatı: Danışmanlık hizmeti almayacaksınız
Şiddet oyununa özenen liseli arkadaşını vurduktan sonra intihar etti
Şiddet oyununa özenen liseli arkadaşını vurduktan sonra intihar etti
Endonezya'da cesetler sahile vurmaya başladı
Endonezya'da cesetler sahile vurmaya başladı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Suudi Arabistan yönetimi Cemal Kaşıkçı'nın ölümünü doğruladı
Suudi Arabistan yönetimi Cemal Kaşıkçı'nın ölümünü doğruladı
Belhanda Galatasaray taraftarını çileden çıkardı
Belhanda Galatasaray taraftarını çileden çıkardı
Venta Pırlanta: Şıklığın ve zarafetin nişanesi
Venta Pırlanta: Şıklığın ve zarafetin nişanesi
Arda Turan olayında şok gelişme! Aslıhan Doğan evi terk etti
Arda Turan olayında şok gelişme! Aslıhan Doğan evi terk etti
Erzurum Cağ Kebabı İtalyan konseptiyle buluştu
Erzurum Cağ Kebabı İtalyan konseptiyle buluştu
Meteoroloji'den İstanbullular'a kötü haber sağanak geliyor
Meteoroloji'den İstanbullular'a kötü haber sağanak geliyor
2018-ALES/2 sonuçları belli oldu - 30 Eylül ALES sınav sonuçları - ALES puanı ne işe yarar?
2018-ALES/2 sonuçları belli oldu - 30 Eylül ALES sınav sonuçları - ALES puanı ne işe yarar?
Galatasaray'ın kanadı kırıldı
Galatasaray'ın kanadı kırıldı
Vali'den muhtarlara kahvaltı yasağı: Resimleyin gönderin
Vali'den muhtarlara kahvaltı yasağı: Resimleyin gönderin
Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Andımız değerlendirmesi
Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Andımız değerlendirmesi
MHP ve İYİ Parti Andımız tepkisinde birleşti
MHP ve İYİ Parti Andımız tepkisinde birleşti
Kırmızı ışıkta araba camı silenler 'gasptan' yargılanacak
Kırmızı ışıkta araba camı silenler 'gasptan' yargılanacak

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık