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Mustafa İlker Alpkaya

Bir şenliktir sinema

Hayatımızın adeta yansımasıdır sinema. Harika bir sanat. Herkesin yaşantısından bir kesit var. Yani herkesin payı var. Dolayısıyla herkesin hayatı bir film, herkesin dünyası bir sinema.

YENİ FİLMLER GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Evet 2018 sezonuna merhaba diyor Türk Sineması. Sezon başında düzenlenen festivallerde boy gösterir sinema filmleri. Bu film festivalleri görücüye çıkan filmlerin yapımcılarına, yönetmenlerine ve oyuncularına geçer not verirler.

BEREKETLİ TOPRAKLARDAN SANAT VE SANATÇI FIŞKIRIYOR

Birbiri ardına festivaller başlıyor. Sezona ilk başlayan Adana 25. Uluslararası Film Festivali oluyor. Türk sineması için çok önemli bir şehir Adana. Bereketli topraklarından ilham alınarak pek çok film çekildi bu güzel ve sıcak şehirde. Türk sinemasının en değerli aktörleri bu şehirden çıktı. Adeta verimli toprağından fışkırır gibi bir çok sanatçı, siyaset adamı, edebiyatçı, şair, yönetici ve işadamı çıkardı bu şehir. Zengin mutfağı ile de tanınan bu bereketli şehir kendi ismiyle müsemma bir Türk yemeğinide dünya yemek literatürüne kazandırdı. Adana Kebap.

25. KEZ MERHABA

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile Adana Uluslararası Film Festivalinde önemli atılımlar oldu. Bu sene 25. kere sinemaya merhaba diyor Adana film festivali. Başkan Hüseyin Sözlü tam bir sanat aşığı. Kendi deyimiyle, "Adana bir özgürlük vahasıdır. Bu yüzden sanat ve sanatçı daha serbest hissederek kendini geliştirir ve üretir" diyor.

ÖZGÜRLÜK VAHASI BİR ŞEHİR

Evet Başkan Sözlü'nün dediği gibi Adana bir özgürlük vahası. Bu bölgenin insanları sözünü esirgemeyen mert ve dürüst insanlar. 'Adanalıyık Allahın Adamıyık' lafını bilmeyen varmı dır? acaba.

ADANALI'NIN HAMURUNDA MERTLİK VAR

Mert ve kabadayı insanlar memleketi. Sözü, söz bilinir Adanalı'nın. Sanatçı ruhu da mertlik ve dürüstlükle yoğrulmuyor mu? Bu yüzden baskılara ve zulumlere her zaman karşı koyan ve her dönem muhalif olan sanatçı ruhunda da Adanalılık mayası yok mu? 

TEŞEKKÜRLER BAŞKAN SÖZLÜ

Velhasıl seviyoruz Adana'yı ve Adana Film Festivaline büyük katkılarda bulunan Büyük Şehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü ve yol arkadaşlarını.

FESTİVALDE BİZ DE VARIZ

Birbirinden değerli film seçkilerini izlemek üzere bizde gidiyoruz Adanaya. İnşallah Adana'dan güzel filmleri ve sanat dolu anıları haberlerimizde paylaşacağız. Kalın sağlıcakla.

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