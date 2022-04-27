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Bir Oda Dolusu Çocuk
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Bir Oda Dolusu Çocuk

Sürtük ve Kalpazan, Üç Kırık Kalp, Abdullah Oğuz tarafından file çekilen sıcak ve pek çok dile çevrilen Romantik Salgın adlı romanlarıyla tanıdığımız İbrahim Altun daha sonra fenomen polisiye dizi, Çember'in senaristi olarak karşımıza çıktı.

 

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Sürtük ve Kalpazan, Üç Kırık Kalp, Abdullah Oğuz tarafından file çekilen sıcak ve pek çok dile çevrilen Romantik Salgın adlı romanlarıyla tanıdığımız İbrahim Altun daha sonra fenamen polisiye dizi, Çember'in senaristi olarak karşımıza çıktı.

İBRAHİM ALTUN RESİM SERGİSİ

İbrahim Altun'un çocuk fotoğraflarından yola çıkarak yaptığı resimlerden oluşan, 'Bir Oda Dolusu Çocuk' adlı resim sergisi 5 Mayıs'a kadar Balaban Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Çocukluk yıllarından herkesin elinde en az bir kare fotoğraf kalmıştır. Belli bir yaşa gelip de yıllar öncesinde kalan o fotoğrafa baktığımızda neler hissedersiniz? Hayatımızın en önemli dönemini bir ana, sadece bir tek ana hepsedip hayata yeniden o pönceden bakabilir miyiz?

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARINDAN DERLENMİŞ

İbrahim Altun, hayatının bir döneminde yolunun kesiştiği ve kendisinde iz bırakan sevdiği kişilerden topladığı çocukluk fotoğraflarını yorumlamış. Altun'un çocuk fotoğraflarından yola çıkarak yaptığı resimlerden oluşan ' Bir Oda Dolusu Çocuk' adlı resim sergisi 23 Nisan haftası boyunca Balaban sanat Galerisi'nde olacak.

ÜNLÜLERDEN DE RESİMLER VAR

Sergide Nihat Odabaşı, yönetmen Mustafa Kotan ve Hürriyet Gazetesi yazarı Sayım Çınar'nde yer aldığı bir resim var.


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