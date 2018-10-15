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Milli Takım'da Aykut Kocaman sesleri
Atatürk'e hakaret videosu çeken kişiler gözaltına alındı
Meteoroloji 3 büyük kent için uyarıda bulundu
Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u asker oluyor
Bahçelievler'deki patlamada bir lokanta kullanılamaz hale geldi
Türkiye'de genç işsizlik oranı yüzde 20
Tayini çıkan imam boşalttığı lojmanı balyozla yıktı
Arda Turan-Berkay kavgasıyla ilgili şok detay gün yüzüne çıktı
Hülya Koçyiğit'in turizmci damadı da konkordato ilan etti
FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkmadan dönmem
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Bir Kadını Daha Koruyamadık... Tek İstediği Şiddet Görmeden Yaşamaktı...
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