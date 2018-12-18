Bir garip festival; Antakya Film Festivali komediye dönüştü

Bu yıl 6.'sı yapılacağı ilan edilen ve organizasyon hazırlıklarının bir türlü bitirilemediği 6. Uluslararası Antakya Film Festivali organizasyonu tam bir fiyasko ile sonuçlandı. Jüri Başkanı Semir Arslanyürek ve jüri üyeleri toptan istifa etti.

İLAN EDİLEN TARİHLER HEP ERTELENDİ

Antakya'da bulunan Ansam Derneği tarafından organize edilen ve bu yıl 21-27 Aralık tarihleri arasında yapılacağı ilan edilen 6. Uluslararası Antakya Film Festivali bir dizi komik olaylara sahne oldu. Festival tarihi geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda ileri bir tarihe ertelenen Antakya Film Festivali'nin yapılamayacağı anlaşılınca, Festival Komitesi Başkanı Mehmet Oflazoğlu, Jüri üyelerine son derece garip bir teklifte bulundu.

ANTAKYA'YA GELMEDEN OYLAMA YAPIN

Sosyal ve ekonomik şartların elverişsizliğini öne süren Oflazoğlu, "Jüri üyelerinden, Antakya'ya gelmeden yarışmaya katılacak filmleri evlerinde seyredip oradan oylama yapmalarını istedi". Başta Jüri üyeleri, sinema ve eser sahipleri ile diğer katılımcıları Antakya'da ağırlayamayacaklarını söyleyen Oflazoğlu'nun festivale 3 gün kala böyle bir karar alması bütün katılımcılar arasında şaşkınlık uyandırdı.

ŞAKA GİBİ BİR FESTİVAL

Festival konusunda hiç bir planlama yapmadan böyle bir organizasyona girişmesini tamamen skandal olarak değerlendiren katılımcılardan bir sinemacı, bu festival konusundaki olumsuzlukları geçtiğimiz yıl bizzat yaşamıştık. Ama her sene daha iyi olacağı düşüncesiyle festivale destek verdik. Ancak son gelişme artık bardağı taşırdı şeklinde yorumda bulundu.

KATILIMCILARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Sinema Festivali kavramına tamamen aykırı bu gelişme başta jüri üyeleri olmak üzere festival katılımcılarını oldukça sinirlendirdi. Festivalin başından beri bir çok aksilikler ve olumsuzluklar içinde geçtiğini hatırlatan katılımcılar, Mehmet Oflazoğlundan gelen bu son talep karşısında müthiş bir şaşkınlığa uğradıklarını ifade ettiler.

BAŞKAN ARSLANYÜREK VE JÜRİ ÜYELERİ İSTİFA ETTİ

Jüri başkanı ve tecrübeli sinema yönetmeni Semir Arslanyürek bu duruma daha fazla tahammül edemeyeceğini bildirerek kendisi ve jüri üyelerinin toptan istifa ettiklerini kamuoyuna duyurdu. Organizasyonu yapan Mehmet Oflazoğlu'nun sanal bir festival yapmak istediğini bu durumun yeni bir icat olduğunu vurgulayan Arslanyürek, gelişmelerin Antakya'nın ismine gölge düşürdüğünü, kendisinin de bir Antakyalı olarak bu durumdan çok rahatsız olduğunu söyledi. Kamuoyuna yaptığı açıklamada Semir Arslanyürek şu ifadelerde bulundu:

SANAL FESTİVAL İCAT ETTİ

"Değerli Yapımcılar ve yönetmenler, ve Altın Defne Film Festivalinin Tüm katılımcıları

Festival organizatörü Mehmet Oflazoğlu'nun icadı olan sanal filim festivali jürisinden ben ve jüri üyesi bütün arkadaşlarım istifa ediyoruz. Festivale gelmeden filmleri linklerden kendi evlerimizde izleyip sonucu ona bildirmemizi isteyen OFLAZOĞLU, yeni bir festival türü icat etmektedir.

Dünya'nın hiç bir yerinde henüz böyle bir saçmalık yapılmamıştır. Bu festival sanal bir festivaldir. Jüri üyeleri adına bu festivale katılmak için müracaat eden tüm meslekdaşlarımın filmlerini geri çekmelerini öneririm!

Bir gün Antakya'da gerçek bir film festivalinde buluşmak dileği ve umuduyla

En içten saygı ve muhabbetle"