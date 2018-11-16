Bir garip boşanma hikayesi; Kocasını Fetöcü iddiasıyla tutuklattı

Ailevi anlaşmazlık içinde olduğu kocasının boşanma isteğine direnen kadın, kocasını Eşim FETÖ'cü diyerek şikayet etti ve tutuklattı.

KOCAYA İFTİRA ATTI

İzmir'de yaşayan ev hanımı Gülcan A, kendisinden boşanmak isteyen işadamı eşine tuzak kurup FETÖ'cü diye ihbar etti. Suçsuz yere 6 ay cezaevinde yatan işadamı Rüstem A., serbest kalınca ilk iş olarak karısına boşanma davası açtı. Bunun üzerine karşı dava açan Gülcan, A., da eşinin kendisini aldattığını iddia ederek 100 bini maddi, 250 bin lirası da manevi olmak üzere 350 bin TL. tazminat davası açıp, aylık 3 bin TL nafaka bağlanmısını istedi.

SUÇSUZ YERE 6 AY YATTI

Yeni Asır gazetesinde yayınlanan habere göre, Gülcan A. 'nın tüm taleplerini reddeden mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi. Rüstem A.'nın bütün isteklerini reddeden mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi. Rüslem A.'nın avukatı Metin İnan, " Hiçbir gerekçe müvekkilimin cezaevinde geçirdiği 6 ayını geri vermeyecektir. Ancak çekişmeli boşanma daıvası olan eşlerin, problem yaşayan iş ortaklarının veya rakip olan kişilerin FETÖ ihbar ve şikayetleri olan asılsız ihbarlarla ikişilerin FETÖ/PDY örgüt üyeliğinden suçlanmasının önüme geçecek emsal bir karar olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.