Bir Bob's Burgers filmi'nin görselleri yayınlandı

27 Mayıs 2022'de sinemalara gelecek olan 20th Centruy Studios'tan "Bir Bob's BSurger Filmi'nin ilk fragmanı, afişi ve filme ait bir kaç görseli yayınlandı.

MACERA DOLU BİR ANİMASYON

"Bir Bob's Burgers Filmi" uzun soluklu Emmy ödüllü televizyon disizinden ilham alınan müzikal bir komedi-gizem-macera temalı animasyon filmi. Hikayesi, patlayan bir su borusunun Bob's Burger's in hemen önünde devasa bir çukur oluşturmasından sonra girişi kapaması ve Belcher'ların başarılı bir yaz için yaptıkları tüm planların mahvolması ile başlıyor.

GİZEM ÇÖZÜLÜYOR

Bob ve Unda işi ayakta tutmak için mücadele ederken, çocuklara ailelerinin restoranını kurtarabilecek bir gizemi çözmeye çalışırlar. Tehlikeler birer birer arttıkça, bu mazlumlar birbirlerine umut bulmalarında yardımcı olur ve ait oldukları yere, tezgahın arkasına geri dönmek için savaşırlar.

ÜNLÜ YILDIZLAR SESLENDİRDİ

"Bir Bob's Burgers Filmi", Kristen Schaal, H. john Benjaminş, John Roberts,, Dan Mintz, Eugene Mirman, Larry Murphy, Zach Galifianakis, Kevin Kline ve David Wain'den oluşan seslendirme kadrosu ile sinemalara geliyor. Filmin yönetmeni Bernad Derriman iken yardımcı yönetmen koltuğunda Loren Bouchard oturuyor. Senaryo ise Laren Bouchard ve Nora Smith'e ait. Yapımcılar Loren Bouchard, Nora Smith ve Janelle Momarıy.