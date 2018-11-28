Binbaşı Kulaksız'ı şehit eden PKK'lı Çektar Soro etkisiz hale getirildi

Malazgirt'te gerçekleştirilen PKK operasyonunda etkisiz hale getirilen isimler arasında başına 300 bin TL ödül konulan gri listedeki terörist Çektar Soro'nun etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Çektar Soro kod adlı terörist Muhammed Kaya, 2015 yılında Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'a düzenlenen hain saldırıda yer almıştı.

MALAZGİRT'TE PKK OPERASYONU

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak 27 Kasım 2018 tarihinde Muş Malazgirt Tatargazi köyünde İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonlarda 2 terörist ölü ele geçirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 27 Temmuz 2015 tarihinde Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden "Çektar Soro" kod adlı Muhammed Kaya olduğu tespit edildi.

Diğer terörist ise, "Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin TL ödülle "Gri Kategori"de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu Zinar Amed kod adlı Ali Akbaş olduğu belirlendi.

BİNBAŞI ARSLAN KULAKSIZ KİMDİR?

Binbaşı Arslan Kulaksız, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yaptığı sırada 27 Temmuz 2015 tarihinde PKK'lı hainler tarafından kurulan hain pusuda ailesini korumak isterken şehit düşmüştü. Ailesiyle birlikte aracındayken PKK'lı hainlerin silahlarından çıkan kurşunların hedefi olan Binbaşı Kulaksız'ın cenazesinden 8 kurşun çıkarıldı. Kahraman Binbaşı'nın ailesini koruman için kurşunların önüne canlı kalkan olduğu ortaya çıkmıştı.

"BANA SİPER OLDU"

Şehit Binbaşı Kulaksız'ın defnedildiği Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Ortaova köyünde taziyeleri kabul eden eşi Sibel Kulaksız, "Bize pusu yaptılar. Eşime başka türlü zaten gücü yetmezdi onların. Aslandı, yiğitti, adı gibiydi. Korktular. Bize ateş ettiler. Eşim sağ omzunda beni korudu. Bana siper oldu. Beni kurtardı. Göğsünü siper etti ben ölmeyim diye. Kaç defa şehit oldu. Hem kalbinden vurdular. Sonra bana bir şey olmasın diye sağına attı kendini. Yiğidimi vurdular. Adı gibi aslandı. Başka türlü onu tuzağa düşüremedikten sonra vuramazlardı. Korktular yiğidimden" diye konuştu.