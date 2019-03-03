Binali Yıldırım Şile'de

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Şile'de esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Şile'de çeşitli temaslar gerçekleştirdi. Dükkanları gezerek esnafla sohbet eden Yıldırım, taksici esnafının sorunlarına da kulak verdi. Şile'ye yapılan yatırımların toplu açılışı ve tanıtım toplantısında söz alan Yıldırım, millete hizmet etmenin kendileri için en büyük şeref olduğunu dile getirdi.

Vatandaşlar ve Esnafla Buluştu

Bugün açılışını yaptıkları yatırımların her birinin Şile için çok önemli projeler olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Bunların hepsi sadece siz değerli esnaf ve vatandaşlar için gerçekleştiriliyor. Şile Liman Düzenlemesi, Şile Spor Merkezi, Kat Otopark, Ağva Sahil Düzenlemesi, Veterinerlik Hizmet Binası ve Sokak Hayvanları Bakım Merkezi Projesi ve Arıcılık Merkez Projesi. Birçok proje artık hayatta." ifadelerine yer verdi.