Binali Yıldırım; Mazbatayı alan başkan olur!

31 Mart Mahalli Seçim sonuçlarının açıklanma sürecinde A.A ajansının veri girişi yapmaması üzerine süren tartışmalar sürüyor. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım kendisine yöneltilen sorulara YSK mazbatayı kime verirse başkan o olur dedi.

14 SAAT SONRA ORTAYA ÇIKTI

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım, AKP İstanbul İl öğleden sonra geldi. Gece parti binasında planlanan canlı ropörtajları iptal eden, canlı yayın araçlarını geri gönderen ve toplanan partililerin evlerine dönmelerini isteyen Yıldırım, 14 saat sonra yeniden AKP İl Teşkilatına geldi.

BİZDEN 25 BİN OY İLERDELER

Gece sandıkların tamamının açılışını beklemeden seçimi kazandıklarına dair yaptığı basın toplantısından sonra ortalarda görünmeyen Binali Yıldırım gazetecilerin sorularını cevapladı. Binali Yıldırım kendisine yöneltilen sorulara şu cevabı verdi;" Seçimde 25 bin civarında oyla rakip aday İmamoğlu bizden daha fazla oy almış görünüyor. Aradaki farkın 10 katından fazla iptal oy var. bu önemli bir detay var. Şüphesiz YSK mazbatayı kime verirse başkan o olacak. İptal edilen oylar, aradaki farkın 10.5 katı. Sonucu değiştirebilir." dedi.

İSTANBUL İÇİN HAYIRLI OLSUN

Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü: " Seçimleri yaptık. ülkemizve İstanbul için hayırlı olsun. Bir çok yerde gayri resmi sonuçlar açıklandı. İstanbul için henüz devam ediyor. Şu an itibariyle 14 sandık daha sayılacak. Geldiğimiz noktada yaklaşık olarak 25 bin oy civarında rakip aday Ekrem İmamoğlu bizden daha fazla oy almış gözüküyordu."

USULSÜZLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

"Burada önemli bir ayrıntı. 319 bin 500 iptal oy var. Aradaki fark 25 bin. Yani aradaki farkın on katından fazla iptal oy var. Bu önemli bir detay. Bunun dışında tabii yapılan bazı usulsüzlükler, hatalı girişler, yanlışlar var. bunları da parti başkanım biraz sonra detaylı bir şekilde bu yaşanları değerlendirecek". Bundan sonra YSK'nın süreci yöneteceğini söyleyen Yıldırım, "Şüphesiz YSK mazbatayı kime verirse başkan o olacak. Biz tebrik etmesini biliriz ancak sürecin de devam ettiğini söylemekte fayda var" diye konuştu.