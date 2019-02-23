Binali Yıldırım martılara simit attı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Sarıyer'de bir takım ziyaretlerde bulundu.

O anlarda oldukça neşeli dakikalar yaşanması da gözlerden kaçmadı. Gördüğü bir börekçide börek yiyen Yıldırım orada bulunanlara da börek ikramında bulundu. Balıkçıları da ziyaret eden Binali Yıldırım, sahilde martılara da simit atmaktan geri kalmadı.

Gençlerle Bir Arada

Sarıyer'de ilk olarak, güzergah üzerinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı'na uğrayan Yıldırım, daha sonra AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı 3. kademe yönetimi ve mahalle başkanları ile bir araya geldikten sonra esnaf ziyareti de gerçekleştirdi. Yıldırım, kafede bulunan gençler ile tek tek tokalaştıktan sonra sohbet de gerçekleştirdi.