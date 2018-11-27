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Binali Yıldırım kimdir kaç yaşında aslen nerelidir? Binali Yıldırım hangi görevlerde bulundu?
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Politika - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Binali Yıldırım kimdir kaç yaşında aslen nerelidir? Binali Yıldırım hangi görevlerde bulundu?

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım oldu. Eski Başbakan Binali Yıldırım hangi görevlerde bulundu? Meclis Başkanı Binali Yıldırım kimdir kaç yaşında nerelidir?

BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde Erzıncan Refahiye'de dünyaya geldi. Baba adı Dursun,anne adı Bahar'dır. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşave Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde asistan ve araştırma görevlisiolarak çalıştı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevinde bulunan Binali Yıldırım'ın hayat hikayesi araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden olan Binali Yıldırım'ın İBB adaylığı bugün kesinleşti. Peki Binali Yıldırım Kimdir? Hangi görevlerde bulundu siyasi ve özel yaşamı hakkında merak edilenleri derledik.

BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

1978 – 1993 yılları arasındaTürkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi'ndeçeşitli kademelerde yöneticilik yaptı.

1990 – 1991 yılları arasındaİsveç'te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO)ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. Bu eğitimsırasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupa'daçeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ilebirlikte kontrollerde bulundu.

1994 – 2000 yılları arasındaİstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleriİşletmeleri'nde (İDO) Genel Müdürlük görevi yaptı. Bugörevi sırasında İstanbul'da toplu taşımacılığın denizkaydırılması yönünde önemli projelere imza attı. Başta İstanbul – Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, AdnanMenderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarının sefere konulmasıolmak üzere İstanbul'a kazandırılan toplam 29 iskele/terminal,22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDO'yu alanında dünyanın enbüyük şirketleri arasına soktu. 

1999 yılında deniz toplu taşımacılığıve turizme katkılarından dolayı uluslararası “Skal Kulübü”tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.

3 Kasım 2002 genel seçiminde AK Partiİstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girerek, 58. ve 59. AKParti hükümetlerinde Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı.

22 Temmuz 2007 genel seçiminde AKParti Erzincan milletvekili seçildi ve 60. AK Parti hükümetindeUlaştırma Bakanı olarak kabinedeki görevine devam etti.

12 Haziran 2011 genel seçiminde AKParti İzmir milletvekili seçildi ve 61. AK Parti hükümetindeUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak kabinedekigörevine devam etti.

Öncüllerinden farklı olarak, 11 yılüst üste görev olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en uzunsüreli görev yapan Ulaştırma Bakanı oldu.

 


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