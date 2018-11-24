Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Binali Yıldırım'ın İBB adaylığı kesin gibi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Politika - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Binali Yıldırım'ın İBB adaylığı kesin gibi

AK Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın seçim afişi sosyal medyaya sızdı.

Yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak görev yapan eski Başbakan Binali Yıldırım'ın adı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçiyor. AK Parti kulislerinde adı sıkça konuşulan Yıldırım'ın seçim sürecin kullanacağı adaylık afişleri sosyal medyaya sızdı.

Başkanlık Sistemi'ne geçilmesinin ardından Başbakanlık koltuğunun kaldırılmasıyla Meclis Başkanı seçilen Binali Yıldırım, kulislerde konuşulan İBB adaylığını önce reddettmiş, ardından parti yönetiminin vereceği karara uyacağını ifade etmişti.

 ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME SONRASI NETLİK KAZANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün bir araya gelmesi beklenen Meclis Başkanı Yıldırım'ın buradaki görüşmenin ardından İBB adaylığını resmen açıklaması bekleniyor.

Yıldırım'ın adaylığı için seçim meydanlarına asılacak seçim afişi de hazırlandı. Afişe ait bir fotoğraf sosyal medyada yayınlandı.

binai

 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İnce'nin sandık şartına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi
Yıkıma gelen belediye ekiplerini İstiklal Marşı'yla durdurdular
Hulusi Akar: Bölgedeki durum daha karmaşık hale gelir
Binali Yıldırım'ın İBB adaylığı kesin gibi
Büşra Develi popçu Edis ile aşk mı yaşıyor? Büşra Develi kimdir?
Murat Boz'dan hayranlarını üzen karar
Cumhur İttifakı yeniden kuruldu: MHP 3 büyük ilde yok
Tüfekle vurduğu eşini acil servise terk etmişti ifadesi ortaya çıktı
Abdurrahim Albayrak: VAR ile Göçek ne konuştu açıklansın
-
Çok Okunanlar
Erdoğan ve Trump telefonda güven tazeledi
Erdoğan ve Trump telefonda güven tazeledi
İşgal ettikleri adalarımıza, Fener Patrikhanesi papaz yolluyor!
İşgal ettikleri adalarımıza, Fener Patrikhanesi papaz yolluyor!
İnsanlık sınıfta kaldı; Yemen açlıkla pençeleşiyor
İnsanlık sınıfta kaldı; Yemen açlıkla pençeleşiyor
Zuhal Topal'la Sofrada 9 Kasım haftanın finali kim kazandı?
Zuhal Topal'la Sofrada 9 Kasım haftanın finali kim kazandı?
Emniyetten 11 ilde Alaattin Çakıcı operasyonu
Emniyetten 11 ilde Alaattin Çakıcı operasyonu
Ahmet Kural, Murat Cemcir ikilisinin para kaybı beş milyon lira
Ahmet Kural, Murat Cemcir ikilisinin para kaybı beş milyon lira
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Son Haberler
İnce'nin sandık şartına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi
İnce'nin sandık şartına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi
Yıkıma gelen belediye ekiplerini İstiklal Marşı'yla durdurdular
Yıkıma gelen belediye ekiplerini İstiklal Marşı'yla durdurdular
Hulusi Akar: Bölgedeki durum daha karmaşık hale gelir
Hulusi Akar: Bölgedeki durum daha karmaşık hale gelir
Binali Yıldırım'ın İBB adaylığı kesin gibi
Binali Yıldırım'ın İBB adaylığı kesin gibi
Büşra Develi popçu Edis ile aşk mı yaşıyor? Büşra Develi kimdir?
Büşra Develi popçu Edis ile aşk mı yaşıyor? Büşra Develi kimdir?
Murat Boz'dan hayranlarını üzen karar
Murat Boz'dan hayranlarını üzen karar
Cumhur İttifakı yeniden kuruldu: MHP 3 büyük ilde yok
Cumhur İttifakı yeniden kuruldu: MHP 3 büyük ilde yok
Tüfekle vurduğu eşini acil servise terk etmişti ifadesi ortaya çıktı
Tüfekle vurduğu eşini acil servise terk etmişti ifadesi ortaya çıktı
Abdurrahim Albayrak: VAR ile Göçek ne konuştu açıklansın
Abdurrahim Albayrak: VAR ile Göçek ne konuştu açıklansın
PKK kamplarında tecavüze uğrayan kadınlar dehşeti anlattı
PKK kamplarında tecavüze uğrayan kadınlar dehşeti anlattı
STV'nin ekran yüzü FETÖ'den tutuklandı Maceracı Murat Yeni kimdir?
STV'nin ekran yüzü FETÖ'den tutuklandı Maceracı Murat Yeni kimdir?
İran ve Suudi Arabistan arasında tehlikeli gerginlik
İran ve Suudi Arabistan arasında tehlikeli gerginlik

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji