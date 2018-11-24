Binali Yıldırım'ın İBB adaylığı kesin gibi

Yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak görev yapan eski Başbakan Binali Yıldırım'ın adı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçiyor. AK Parti kulislerinde adı sıkça konuşulan Yıldırım'ın seçim sürecin kullanacağı adaylık afişleri sosyal medyaya sızdı.

Başkanlık Sistemi'ne geçilmesinin ardından Başbakanlık koltuğunun kaldırılmasıyla Meclis Başkanı seçilen Binali Yıldırım, kulislerde konuşulan İBB adaylığını önce reddettmiş, ardından parti yönetiminin vereceği karara uyacağını ifade etmişti.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME SONRASI NETLİK KAZANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün bir araya gelmesi beklenen Meclis Başkanı Yıldırım'ın buradaki görüşmenin ardından İBB adaylığını resmen açıklaması bekleniyor.

Yıldırım'ın adaylığı için seçim meydanlarına asılacak seçim afişi de hazırlandı. Afişe ait bir fotoğraf sosyal medyada yayınlandı.