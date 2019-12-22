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Binali Yıldırım'ın doğum günü kutlandı
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Binali Yıldırım'ın doğum günü kutlandı

AK Parti'nin Sancaktepe ve Tuzla gençlik kolları, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın doğum gününü kutladı.

AK Parti'nin Sancaktepe ve Tuzla gençlik kolları, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın doğum gününü kutladı.

AK Parti Sancaktepe Gençlik Kolları, Binali Yıldırım'ın doğum günü için Tuzla'daki konutuna aniden gidip sürpriz yaptılar.

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan AK Parti Sancaktepe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Bütüner, "Ömrünü ülkesine ve milletine hizmete adayan, samimiyetiyle gönüllerde taht kuran, büyük dava adamı, Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı, Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın doğum gününü tebrik eder; Sancaktepe Gençlik Kolları Ailesi olarak sağlıklı, mutlu nice uzun seneler dileriz" dedi.

AK Parti Tuzla Gençlik Kolları Başkanı Hakan Yıldızcı ise attığı tweette "Son Başbakanımız,vefanın sembolü olmuş kıymetli büyüğümüz Binali Yıldırım başkanımıza konutunda @tuzlaakgenclik olarak doğum günü sürprizi gerçekleştirdik. Başkanımıza sağlık ve sıhhat dolu,milletine nice hizmet dolu yıllar dileğinde bulunduk. İyi ki varsın gençlerin kankası" dedi.


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