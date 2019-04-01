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Binali Yıldırım'ın ağzını bıçak açmıyor
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Binali Yıldırım'ın ağzını bıçak açmıyor

31 Mart Mahalli İdareler seçiminden resmi olmayan rakamlara göre yenilgi ile çıkan Binali Yıldırım, Sütlüce'de bulunan AKP İstanbul İl Teşkilatı binasında yapacağı canlı tv. yayınını iptal etti. Canlı yayın araçlarını geri gönderdi. Toplanan AKP'li vatandaşlar'da kısa sürede dağıldı.

31 Mart Mahalli İdareler seçiminden resmi olmayan rakamlara göre yenilgi ile çıkan Binali Yıldırım, Sütlüce'de bulunan AKP İstanbul İl Teşkilatı binasında yapacağı canlı tv. yayınını iptal etti. Canlı yayın araçlarını geri gönderdi. Teşkilat binasının önünde toplanan AKP'li vatandaşlar'da kısa sürede dağıldı.

CANLI YAYIN ARAÇLARINI GÖNDERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan rakamlara göre kaybeden AKP Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım planlanan canlı yayın konuşmasını iptal etti. Kavacıkta bulunan seçim ofisi yerine Sütlücede bulunan AKP İstanbul İl Teşkilatı binasına gelen Yıldırım, burada yapacağı ropörtaj ve canlı yayın programlarını iptal etti. Canlı yayın araçlarını geri gönderen Binali Yıldırım'ın seçim sonuçlarını erken saatlerde kazandığını ilan etmesine rağmen geciktirilen veri girişlerinde CHP'nin öne geçtiğine dair gayri resmi rakamlar karşısında bütün programlarını iptal etti.

TEŞKİLATTA BÜYÜK MORAL ÇÖKÜNTÜSÜ
İl Teşkilatında büyük bir moral çöküntüsünün yaşandığı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasından sonra teşkilatın önünde toplanan AKP'li vatandaşların dağıldığı gözlendi. Büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaşandığı ifade edilen İstanbul AKP İl Teşkilatının önümüzdeki saatlerde nasıl bir tavır koyacağı açıklanmadı.


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