Binali Yıldırım'dan mavi bayraklı plaj sözü

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da gerçekleştirilecek olan yeni projelerde 9'u Anadolu, 14'ü Avrupa Yakası'nda olmak üzere 23 mavi bayraklı plaj kazandırılacağını söyledi.

Avrupa'da plajların temizlik ve güvenlik kalitelerinin belirlenmesi için kabul edilen en önemli standart olan Mavi Bayrak'ın İstanbul'da dalgalanacağını ifade eden Binali Yıldırım, İstanbullulara bunun sözünü verdi.

Mavi Bayraklı Plaj

Binali Yıldırım, "23 Mavi Bayraklı plajın 9'unun Anadolu, 14'ünün ise Avrupa Yakası'nda olmasını hedefliyoruz. Kadıköy ve Bakırköy'de yeni halk plajları açacağız. İstanbullunun güvenle denize girebilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Atık suları daha temiz bir şekilde arındıracağız. Bunları içme suyu olarak kullanılabilmesi için gerekli olan standartlara kadar getireceğiz." ifadelerine yer verdi.