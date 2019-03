Binali Yıldırım'dan anket yorumu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Sultangazi'de vatandaşlarla bir araya geldi.

İstanbul'u karış karış gezen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın yanında Sultangazi Belediye Başkanı adayı Abdurrahman Dursun da vardı.

En Gerçek Anket Seçimlerdir

Binali Yıldırım, "Benim çıtam her zaman için İstanbulluların bana vereceği oylara karşılık gelecektir. En gerçek anket, en doğru anket seçim sandığından çıkan anketlerdir. Ben İstanbul'a her zaman güvendim ve İstanbul'da bana her zaman güvenecektir." ifadelerine yer verdi.