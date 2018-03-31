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BİM Katalog Yayınlandı...

BİM Katalog Yayınlandı...

Bim kataloglarını ve bim broşürlerini en güncel bir şekilde sizler için bir araya toparladık. Bu hafta bimde ne var sorusunun cevabını bu sitede bulabileceksiniz.Haftada iki defa güncellenen Bim Aktüel ürünler en güncel haliyle sayfamızın bu bölgesinde yer almaktadır. Kendi öz markaları ve ülke genelinde tanınan markalarda yer alan onlarca ürünü haftada iki defa indirimli olarak fırsat kategorisinde satışa sunan BİM Marketler bu ürünlerde rakiplerine oranla ciddi anlamda sürpriz fiyat seçenekleriyle müşterilerinin beğenisine sunmaktadır. Türkiye’nin en büyük perakende zinciri olan Bim her geli



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BİM Katalog Yayınlandı...
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