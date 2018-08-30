BİM'den alınan iPhone aksesuarları sahte çıktı

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BİM mağazalarında satılan iPhone aksesuarları sahte çıktı. ABD'li Apple firmasının BİM'e gönderdiği ihtarnamenin ardından yapılan incelemede mağazalarsa iPhone aksesuarı olarak satılan ürünlerin sahte olduğu ortaya çıktı. Apple tarafından üretilmediği ortaya çıkan taklit ürünlerin satışına derhal son verilmesi istenirken, BİM'den söz konusu ürünleri nereden getirttiğinin açıklanması talep edildi.

Sosyal medyada da daha önce tartışılan konu Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberle ispatlanmış oldu. Apple'ın Türkiye'deki avukatları Beyoğlu 34. Noterliği aracılığıyla BİM'e ihtarname gönderdi. İhtarnamede BİM'den taklit ürünlerin satışına derhal son vererek ürünleri imha edilmek üzere Apple'a göndermesi istendi.

UZMANLAR UYARIYOR YANGIN ÇIKARABİLİR

BİM 'in bu ihtarname üzerine o dönem taklit ürünlerin satışını durdurduğu öğrenildi. Sahte telefonların yangına sebep olabileceği konusunda uzmanlar uyarıyor.