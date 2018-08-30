Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
BİM'den alınan iPhone aksesuarları sahte çıktı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Teknoloji - - Editör: Sefa Koçak

BİM'den alınan iPhone aksesuarları sahte çıktı

BİM marketler zincirinde piyasa fiyatının altında satılan iPhone cihazlara ait aksesuarların sahte olduğu ortaya çıktı.

-

BİM mağazalarında satılan iPhone aksesuarları sahte çıktı. ABD'li Apple firmasının BİM'e gönderdiği ihtarnamenin ardından yapılan incelemede mağazalarsa iPhone aksesuarı olarak satılan ürünlerin sahte olduğu ortaya çıktı. Apple tarafından üretilmediği ortaya çıkan taklit ürünlerin satışına derhal son verilmesi istenirken, BİM'den söz konusu ürünleri nereden getirttiğinin açıklanması talep edildi.

Sosyal medyada da daha önce tartışılan konu Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberle ispatlanmış oldu. Apple'ın Türkiye'deki avukatları Beyoğlu 34. Noterliği aracılığıyla BİM'e ihtarname gönderdi. İhtarnamede BİM'den taklit ürünlerin satışına derhal son vererek ürünleri imha edilmek üzere Apple'a göndermesi istendi.

UZMANLAR UYARIYOR YANGIN ÇIKARABİLİR

BİM 'in bu ihtarname üzerine o dönem taklit ürünlerin satışını durdurduğu öğrenildi. Sahte telefonların yangına sebep olabileceği konusunda uzmanlar uyarıyor.

 

 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
25. Adana Uluslararası Film festivali başladı
Ekonomik krize giren Türkiye bir kurban daha verdi
Engelli oğlunu sokak ortasında döven babadan pişkin savunma
Tavuk eti yüzde 200 zamlandı
Ankara'da dev FETÖ Operasyonu
ABD, S-400 alanları tehdit ediyor
Vietnam Devlet Başkanı hayatını kaybetti
Ayhan Sicimoğlu'ndan Eğitim Gönüllülerine anlamlı destek
Kanal D Haber Nihat Doğan gerilimi mahkemeye taşındı
-
Çok Okunanlar
CHP'den harem selamlık eğitim tepkisi: Kıyameti koparırız
CHP'den harem selamlık eğitim tepkisi: Kıyameti koparırız
Nihat Doğan'ın kızlarını alıkoyduğunu iddia eden aile şikayetinden vazgeçti
Nihat Doğan'ın kızlarını alıkoyduğunu iddia eden aile şikayetinden vazgeçti
Şarbonlu hayvan taşıdığı iddia edilen gemi Çeşme açıklarında
Şarbonlu hayvan taşıdığı iddia edilen gemi Çeşme açıklarında
Küçük kız anaokulunun havuzunda boğuldu
Küçük kız anaokulunun havuzunda boğuldu
Galatasaray-Kasımpaşa Süper Lig 5. hafta mücadelesi hangi kanalda?
Galatasaray-Kasımpaşa Süper Lig 5. hafta mücadelesi hangi kanalda?
Havalimanı dilencisinin üzerinden döviz bürosu çıktı
Havalimanı dilencisinin üzerinden döviz bürosu çıktı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
25. Adana Uluslararası Film festivali başladı
25. Adana Uluslararası Film festivali başladı
Ekonomik krize giren Türkiye bir kurban daha verdi
Ekonomik krize giren Türkiye bir kurban daha verdi
Engelli oğlunu sokak ortasında döven babadan pişkin savunma
Engelli oğlunu sokak ortasında döven babadan pişkin savunma
Tavuk eti yüzde 200 zamlandı
Tavuk eti yüzde 200 zamlandı
Ankara'da dev FETÖ Operasyonu
Ankara'da dev FETÖ Operasyonu
ABD, S-400 alanları tehdit ediyor
ABD, S-400 alanları tehdit ediyor
Vietnam Devlet Başkanı hayatını kaybetti
Vietnam Devlet Başkanı hayatını kaybetti
Ayhan Sicimoğlu'ndan Eğitim Gönüllülerine anlamlı destek
Ayhan Sicimoğlu'ndan Eğitim Gönüllülerine anlamlı destek
Kanal D Haber Nihat Doğan gerilimi mahkemeye taşındı
Kanal D Haber Nihat Doğan gerilimi mahkemeye taşındı
CHP'li Enis Berberoğlu hakkında tahliye kararı
CHP'li Enis Berberoğlu hakkında tahliye kararı
Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray kasayı doldurdu
Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray kasayı doldurdu
Adana'da şehir magandaları 18 yaşındaki genci öldürdü
Adana'da şehir magandaları 18 yaşındaki genci öldürdü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık