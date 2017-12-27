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Bilinçsiz yapılan diyetler göz damarlarını vuruyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Sağlık - - Editör: Merve Ece İNAN

Bilinçsiz yapılan diyetler göz damarlarını vuruyor

İleri yaşlarda sıklıkla ortaya çıkan ani görme kayıplarının gençlerde de görme düzeyinde ani azalmaları şeklinde gözlemlenebileceğini hatırlatan uzmanlar, hızlı kilo kayıpları veya vücut şekillendirme için kullanılan takviye ürünlere bağlı olarak metabolizmada meydana gelen değişikliklerin görme sinirlerinin beslenmesini engellediği üzerinde duruyor.

Bu nedenle mutlaka diyetisyen kontrolünde, vücuttaki vitamin ve mineral dengesini koruyarak kilo verilmesi gerektiğini savunan uzmanlar, bunların yanı sıra gündelik hayattaki stresin çalışanlarda görme kayıplarına sebebiyet verebileceğinin altını çiziyor.

Gözün damar tabakasındaki bölgesel bozulmaların uygun ilaç ve lazer tedavileriyle tekrar kazanılmasının mümkün olduğunu dile getiren uzmanlar, bazen kısa süreli kayba yol açan göz damarlarındaki spazm veya kısa süreli tıkanmalar, kalp veya hayati ana damar sistemindeki bozuklukların erken teşhis edilmesiyle tedavi edilebileceğini hatırlatıyor. 

Bu yöntemle  görme kayıplarının da kalıcı hale gelmesi önlenebileceğini vurgulayan uzmanlar, göz kürelerinin aslında beynin bir uzantısı olduğunu bu sebeple bazen bulanık görme veya renk algısındaki bozulmalar gibi belirtilerin görme sinirlerinin etkilendiğini net bir şekle ortaya koyduğunu kaydediyor.

MS yani multipl Skleroz gibi bazı beyin hastalıklarının görmede oluşabilecek bu değişiklerle erken dönemde saptanması mümkün olabileceğini de vurgulayan uzmanlar, birkaç hafta içinde görme yavaş yavaş kendiliğinden düzelebileceğini fakat ataklar halinde tekrarlayan kayıplara bağlı görmede kalıcı azalma gelişebilirken, MS tedavisi altında görme kaybı ataklarının engellenmesi mümkün olabileceğini dile getiriyor. 


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