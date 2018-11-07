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Bilgisayarı bırak yemeğe gel diyen babasını bıçaklayarak katletti
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Dünya - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Bilgisayarı bırak yemeğe gel diyen babasını bıçaklayarak katletti

Bilgisayar bağımlısı bir genç'in babasını bıçaklayarak öldürmesi, bağımlılık konusunda şikayetlerin arttığı Avustralyada gündemi işgal etti. Avustralya'nın Sidney şehrinde yaşanan olayda, Daniel Chapman isimli 22 yaşındaki genç, bilgisayar oyunu oynamayı bırakıp yemeğe gelmesini söyleyen babasını bıçaklayarak öldürdü.

Bilgisayar bağımlısı bir genç'in babasını bıçaklayarak öldürmesi, bağımlılık konusunda şikayetlerin arttığı Avustralyada gündemi işgal etti. Avustralya'nın Sidney şehrinde yaşanan olayda, Daniel Chapman isimli 22 yaşındaki genç, bilgisayar oyunu oynamayı bırakıp yemeğe gelmesini söyleyen babasını bıçaklayarak öldürdü.

BAĞIMLILIKTAN GÖZÜ DÖNDÜ BABASINI BIÇAKLADI

 

Daniel Chapman, ailesinin kendisini akşam yemeğine çağırması üzerine oyun oynadığını yemeğe gelelemeyeceğini söyledi. Aldığı cevaba sinirlenen baba, oğluna yaşamak için başka bir yer bulmasını söyledi ve interneti kapattı. Daha sonra oğlunun odasına giden baba Chapman, oğluna ait bilgisayarın kablolarını sökmeye başladı ve bunun üzerine dileye dönem Daniel'in yatağının yanında bulunan avcı bıçağını eline alarak babasını sırtından bıçakladı. 

YANLIŞ TELEFON AMBULANSI GECİKTİRDİ

Daniel daha sonra mutfağa annesi Elaine Bell'in yanına giderek, babasını bıçakladığını söyledi. Bell'in, Avustralya'da kullanılan acil servis numarası yerine memleketi İngiltere'de kullanılan acil servis numarasını araması sebebiyle ambulansın Chapmanlar'ın güneybatı Sidney'de bulunan Moorebank'daki evlerine ulaşmakta geç kaldığı belirtildi. Günde ortalama 20 saat bilgisayar başında geçirdiği ve tam bir bilgisayar bağımlısıhaline gelen gencin ilaç kullandığıda gelen haberler arasında.


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