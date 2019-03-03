Beyoğlu'ndaki yangınla ilgili soruşturma

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde çıkan yangında 4 kişinin ölmesi sonrasında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul Valiliği konu hakkında bir açıklama yaptı.

Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın 2. katında 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili olarak 1 kişinin Hatay'da gözaltına alındığı belirtildi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Beyoğlu'nda Asmalı Mescit Mahallesi Jurnal Sokakta bulunan 6 numaralı binada çıkan yangında 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir." ifadeleri yer aldı.

1 Kişi Gözaltında

Yangın sonrasında İl Emniyet Müdürlüğümü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Hatay'da 1 zanlının polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.