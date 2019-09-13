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Beyazıt Öztürk'ten 4,5 milyon liralık gelir
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Beyazıt Öztürk'ten 4,5 milyon liralık gelir

Ünlü komedyen Beyazıt Öztürk, gazlı bir içecek markasının reklam yüzü olarak 4,5 milyon liralık bir gelir elde etti.

Ünlü komedyen Beyazıt Öztürk, gazlı bir içecek markasının reklam yüzü olarak 4,5 milyon liralık bir gelir elde etti.

O Ses Türkiye jüri üyeliğine bu sezon da devam edecek olan Beyazıt Öztürk, bir gazlı içecek firmasının reklam yüzü oldu. Öztürk'ün reklam için rekor fiyata anlaştığı öğrenildi.

Markayla bir yıllık anlaşma yapan ve 4,5 milyon TL aldığı öğrenilen sevilen şovmen, markanın lansman gecesinde kameraların karşısına geçti. Açıklamalarıyla çevresindekileri kahkahaya boğan Öztürk, Kampanya kapsamında 19 şehir gezeceğini söyledi.Öztürk, "Şehirleri gezeceğimi öğrenen annem, "Oğlum belki kısmetin 19 şehirden birindedir bir taşla iki kuş vurursun" diyerek güldürdü.

 


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