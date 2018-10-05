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Beyaz Masa zamlı ekmeği sosyal medyadan da takip edecek
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Ekonomi - - Editör: Sefa Koçak

Beyaz Masa zamlı ekmeği sosyal medyadan da takip edecek

İstanbul'un farklı ilçelerinde ekmeğin zamlı satıldığı yönünde ihbarlar alan Beyaz Masa, vatandaşın ihbarını sosyal medya üzerinden de takip edecek.

İstanbul'da 200 gram ekmeği 1 TL'nin üzerinde satıldığı yönündeki sosyal medya paylaşımları Beyaz Masa'yı harekete geçirdi. Ekipler, vatandaştan gelecek ihbarları sosyal medya üzerinden takip edecek.

İstanbul Valisi Vasip Şahin'in İstanbul'da 200 gram ekmeğin 1 TL ve 250 gram ekmeğin 1,25 TL'den satılacağını açıklamasının ardından binlerce vatandaş sosyal medya üzerinden şikayette bulundu. Kent genelinde ekmeğin farklı ilçelerde farklı fiyatlara satıldığı yönünde şikayetler alan Valilik, vatandaşlardan konuyla ilgili ihbarda bulunmalarını istedi.

EKMEĞİN PAHALI SATILDIĞI YERLERİN KONUMUNU İSTEDİLER

Milliyet gazetesinden Ebru Sungur'un haberine göre kimi vatandaşlar da Şile'de ekmeğin 2 lira olduğunu, Halk Ekmek satış noktası da bulunmadığını dile getirdi. Bazı paylaşımlara Beyaz Masa'nın da etiketlenmesi üzerine Beyaz Masa bunlara yanıt vererek vatandaşlardan ekmek fiyatının 1-1.25 liranın üzerinde satıldığı yerleri konum atarak ihbar etmesini istedi.

2 AYDIR EKMEK ZAMLI

İstanbul'da ekmek fiyatları 27 Temmuz'da zamlanmış, Ticaret Bakanlığı'nın zam yapılmayacağını duyurmasına rağmen 200 gramlık ekmek 1.25 liradan, 250 gramlık ekmek de 1.5 liradan satılmaya başlanmıştı. Bu hafta başında başkentte fırıncılar ekmeğe zam olacağını, ardından da Ticaret Bakanlığı zamma izin vermediğini açıkladı. İstanbul'da da zamma izin verilmediği halde fiilen fiyatın yükseldiği basında yer almıştı. Bunun üzerine önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstanbul Valisi ekmek fiyatına ilişkin açıklama yaptı.

 


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