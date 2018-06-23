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Bethesda, Warner Bros'u dava etti
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Yaşam - - Editör: Özgür ÖZ

Bethesda, Warner Bros'u dava etti

Warner Bros'un yeni yayınladığı oyunun çalıntı olduğunu iddia eden Bethesda firmaya dava açtı

Fallout ve Elder Scroll serisiyle tanıdığımız Bethesda, eğlence sektörünün devi Warner Bros. ve Behaviour Interactive ile mahkemelik oldu.

Warner Bros'un geçtiğimiz günlerde yayınlanan mobil oyunu Westworld'ün, kendi oyunları olan Fallout Shelter'ın kodlarını kullandıklarını iddia eden Bethesda firmaya dava açtı.

2015 yılında ücretsiz olarak yayınlanan Fallout Shelter oldukça popüler bir oyun olmayı başarmıştı. Oyunu hayla güncel tutan Bethesda, kaynak kodlarını çaldığını iddia ederek Warner Bros'u dava etti

Westworld'ü indirip oynayanlar veya ekran görünütülerini inceleyenler Fallout Shelter ile olan benzerliğini inkar edemez. Ancak bu benzerlik dava için yeterli bir sebep değil. Asıl bomba iddia ise Westworld'ün yalnızca aynı konsepti kullanması değil, bunu Fallout Shelter'ın oyun kodunu kullanarak yapması.

"Fallout Shelter'ın tasarımının, oynanışının ve telif haklarıyla korunan bilgisayar ve kaynak kodlarının yasadışı kullanımı sayesinde Behaviour ve Warner Bros., özellikleri Fallout Shelter'a büyük ölçüde benzeyen bir mobil oyun geliştirmiştir" deniyor iddiada.

Bethesda, Fallout Shelter'ın ilk versiyonlarında mevcut olan bugların bire bir aynılarının Westworld'de de mevcut olduğunu ve bunun sebebinin de kullanılan kaynak kodun çalıntı olması olduğunu söylüyor. Bethesda dava dilekçesinde Behaviour Interactive'i tasarımlarını, çizimlerini ve kaynak kodlarını çalmakla suçluyor ve bunu Warner ile işbirliği altında geliştirilen bu en yeni projede kullandıklarını söylüyor. Bethesda oyunun derhal kapatılmasını ve tazminat ödenmesini talep ediyor.


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