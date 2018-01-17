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Beştepe'de art arda iki kritik zirve
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Beştepe'de art arda iki kritik zirve

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bugün art arda iki kritik zirveye ev sahipliği yapacak. Önce MGK toplantısının yapılacağı Beştepe'de ardından Bakanlar Kurulu toplanacak. İki zirvede de ana gündem Afrin operasyonu.

Türkiye, son dönemin en kritik MGK ve Bakanlar Kurulu'na hazırlanıyor. ABD'nin Suriye sınırında YPG'den oluşan terör ordusu kararının ardından YPG kontrolündeki Afrin ve Menbiç'e operasyon hazırlıklarını tamamlayan TSK, MGK'dan çıkacak kararı bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak MGK'nın ardından yine Beştepe'de Bakanlar Kurulu toplanacak. İki kritik zirvede de ana gündem maddesi Suriye iken, bununla beraber OHAL'in uzatılması da masaya yatırılacak.

Bugünkü MGK'da Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü YPG'ye yönelik operasyon kararının çıkması beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonundan bu yana verdiği mesajlarda, Türkiye'nin Afrin ve Menbiç'e operasyon düzenleme konusunda asla tereddüt etmeyeceğini açıklamıştı. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından son dönemdeki askeri sevkiyatına hız veren TSK, Suriye sınırına konuşlandırdığı obüslerle YPG mevzilerini ateş altına aldı.

GÜNDEMDE AFRİN OPERASYONU VE OHAL VAR

Beştepe'de art arda gerçekleşecek MGK ve Bakanlar Kurulu toplantılarında Afrin operasyonu ve OHAL'in uzatılması konuşulacak. Afrin operasyonu için hazırlıklarını tamamlayan TSK, masadan çıkacak kararı bekliyor.

Öte yandan Olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 19 Ocak'tan itibaren 3 ay daha uzatılması yönünde tavsiye kararı da alınacak. MGK'da alınacak OHAL kararı Bakanlar Kurulu'nda tezkereye dönüştürülerek TBMM'ye sunulacak. OHAL uygulamasının süresi daha önce 5 kez uzatılmıştı. Hükümet geçen hafta OHAL'in 6. kez uzatılacağını duyurmuştu. 


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