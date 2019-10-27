Beşiktaşlı taraftarlardan derbiye büyük ilgi

Süper Lig'in 9. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisinde futbolseverler Vodafone Park'ı tamamen doldurdu.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk ettiği mücadelede Vodafone Park tamamen doldu. Beşiktaşlı taraftarlar stadı doldururken, Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu. İki ekibin taraftarları karşılaşma öncesinde takımlarına destek verirken, maçın başlamasıyla birlikte Vodafone Park'ta coşku tavan yaptı.

Beşiktaşlı taraftarlar, derbi maçta kale arkası tribününde dev bir pankart açtı. İşte o pankart: