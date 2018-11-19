Beşiktaş yönetimi Galatasaray iddiaları üzerine harekete geçti

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel ile henüz anlaşma sağlayamayan Beşiktaş yönetimi, tecrübeli yıldız için Galatasaray'ın devreye girmesi üzerine harekete geçti. Babel'in istediği yıllık ücreti karşılamaya yanaşmayan Fikret Orman, 31 yaşındaki yıldız isim için gelecek teklifleri dinleyecek. Babel, uygun teklif gelmesi durumunda devre arasında takımdan gönderilebilir.

Akşam'ın haberine göre; Babel, Beşiktaş'tan 3.2 milyon euro yıllık ücret istiyor. Siyah-Beyazlılar ise 2.2 milyon euro öneriyor, siyah-beyazlı yöneticiler, Babel ile anlaşma sağlayamazsa sezon sonunda G.Saray gitmemesi için devre arasında Flamengo'ya satma planını elinde tutuyor. Hollandalı oyuncunun, siyah-beyazlı yöneticilerin bu planı karşısında nasıl bir tavır sergileyeceği de merak konusu. Görüşmeler aralıksız devam ediyor.