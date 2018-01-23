Beşiktaş, Vagner Love transferini her an duyurabilir

Cenk Tosun'un Everton'a transferinin ardından golcü arayışlarına hız veren Beşiktaş, İngiltere'de aradığı şartlarda oyuncu bulamayınca rotayı Süper Lig'e çevirmişti. Siyah-beyazlıların transfer listesinde yer alan Alanyaspor'un Brezilyalı forveti Vagner Love'un takımının bu akşamki idmanına çıkmaması transfer söylentilerini güçlendirdi.

Alvaro Negredo'nun alternatifini arayan Beşiktaş yönetimi Aytemiz Alanyaspor'dan Vagner Love'u her an bitirdiğini açıklayabilir. Alanyaspor yönetimiyle Brezilyalı yıldızın transferi için bir süredir pazarlık halinde olan Beşiktaşlı yöneticiler oyuncuyla da irtibata geçti.

Hikmet Karaman yönetiminde bugünü çift idmanda tamamlayan Alanyaspor'un akşamki idmanına Vagner Love'un katılmadığı öğrenildi. İzinli olduğu öğrenilen Vagner Love'un, Alanyaspor tesislerinde Beşiktaş ile transferi konusunda görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.