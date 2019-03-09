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Beşiktaş'tan Volkan Babacan'a kanca
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Spor - - Editör: Tuğçe GÜREL

Beşiktaş'tan Volkan Babacan'a kanca

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın Başakşehir'in başarılı kalecisi Volkan Babacan'a teklif götürdüğü iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın Başakşehir'in başarılı kalecisi Volkan Babacan'a kancayı taktı.

Sezon başında Fabri'yi Fulham'a satan siyah beyazlılar 2 yıllığına Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius'un performansından hiç memnun değil. Öncelikle Fulham'da oynama şansı bulamayan Fabri'ye teklif götüren yönetimin Başakşehir'de formasını Mert Günok'a kaptıran Volkan Babacan için resmen harekete geçti.

Takas Teklifi

2021'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki başarılı kaleci için Beşiktaş'ın takas önerisinde bulunduğu iddia edildi. Başakşehir'in buna nasıl bir cevap vereceği ise şimdiden merakla bekleniyor.


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