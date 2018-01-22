Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Beşiktaş'tan Vagner Love transferine ilişkin açıklama
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Sefa Koçak

Beşiktaş'tan Vagner Love transferine ilişkin açıklama

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın bir süredir Alanyaspor'un yıldızı Vagner Love'un peşinde olduğu iddia ediliyordu. Siyah-Beyazlılardan konuyla ilgili açıklama geldi.

Cenk Tosun'un ardından birinci forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta, bir süredir Vagner Love adı gündemden düşmüyor. Beşiktaş yönetiminin resmi teklifte bulunduğu iddia edilen Breziyalı yıldız için Alanyasporlu yöneticilerle pazarlıklar sürerken, siyah-beyazlı yönetici Metin Albayrak transfere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor deplasmanında alından 2-1'lik skorun ardından konuşan Beşiktaşlı yönetici Albayrak, Vagner Love'un beğendiği bir isim olduğunu söyleyerek transfere yeşil ışık yaktı.

Ligde kolay maç olmadığının altını çizen başarılı yönetici,"Şampiyonluk hedefine giderken her maç çok önemli. Artık Kasımpaşa maçına konsantre olacağız. Bundan sonra her maçımızı final olarak değerlendirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Transfer dedikodularına ilişkin kesin konuşmaktan kaçınan Albayrak, devam etmekte olan görüşmelerin olduğunu belirtirken,"Şu anda biten bir şey yok. Beşiktaş'ın şartlarına, bütçesine uygun olursa transfer yapılabilir. Sahada iyi bir takımımız var ve iyi gidiyoruz." cevabını verdi.

VAGNER LOVE'U BEĞENİYORUM

Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği performansla yeniden doğan Vagner Love için "Beğendiğim bir oyuncu" ifadelerini kullanan Albayrak, oyuncunun tecrübesi ve klasıyla kendini kanıtlamış bir isim oluduğunu söyledi. 

 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
CHP'de son başkan adayı Muharrem İnce
Beşiktaş'tan Vagner Love transferine ilişkin açıklama
Erdoğan'dan Afrin operasyonu için kararlılık vurgusu
Çocuklarını soğuk hava ile cezalandıran anne babanın cezası arttırıldı
Vücudunuza Survivor'ı yaşatmaya hakkınız yok
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sömestr tatilinde öğrencilere öneri
Manisasporlu futbolculardan görülmemiş protesto
Arda Turan Süper Lig'e golle başladı
TSK saat 11.05 itibariyle Afrin'e girdi
-
Çok Okunanlar
Masa başı çalışma geçmeyen omuz ağrılarını tetikliyor
Masa başı çalışma geçmeyen omuz ağrılarını tetikliyor
Rahim ağzı kanserinin nedenleri
Rahim ağzı kanserinin nedenleri
Kış tatili yapayım derken kalp krizi geçirmeyin
Kış tatili yapayım derken kalp krizi geçirmeyin
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile her konuda anlaştı
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile her konuda anlaştı
Gülten Akın’ın şiirleri ilk kez seslendirilecek
Gülten Akın’ın şiirleri ilk kez seslendirilecek
Elektirikli araçlar için altyapıyı geliştirmek şart
Elektirikli araçlar için altyapıyı geliştirmek şart
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Rahim ağzı kanseriyle mücadele de aşılanma şart
Rahim ağzı kanseriyle mücadele de aşılanma şart
Emzirmek anne sağlığı içinde şart
Emzirmek anne sağlığı içinde şart
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Rahim ağzı kanserinin nedenleri
Rahim ağzı kanserinin nedenleri
Son Haberler
CHP'de son başkan adayı Muharrem İnce
CHP'de son başkan adayı Muharrem İnce
Beşiktaş'tan Vagner Love transferine ilişkin açıklama
Beşiktaş'tan Vagner Love transferine ilişkin açıklama
Erdoğan'dan Afrin operasyonu için kararlılık vurgusu
Erdoğan'dan Afrin operasyonu için kararlılık vurgusu
Çocuklarını soğuk hava ile cezalandıran anne babanın cezası arttırıldı
Çocuklarını soğuk hava ile cezalandıran anne babanın cezası arttırıldı
Vücudunuza Survivor'ı yaşatmaya hakkınız yok
Vücudunuza Survivor'ı yaşatmaya hakkınız yok
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sömestr tatilinde öğrencilere öneri
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sömestr tatilinde öğrencilere öneri
Manisasporlu futbolculardan görülmemiş protesto
Manisasporlu futbolculardan görülmemiş protesto
Arda Turan Süper Lig'e golle başladı
Arda Turan Süper Lig'e golle başladı
TSK saat 11.05 itibariyle Afrin'e girdi
TSK saat 11.05 itibariyle Afrin'e girdi
Operasyona giden askerlerin üzerine çığ düştü
Operasyona giden askerlerin üzerine çığ düştü
Askere başarı dileyen Kılıçdaroğlu’nu, PKK’lılar yuhaladı
Askere başarı dileyen Kılıçdaroğlu’nu, PKK’lılar yuhaladı
Harekat birliklerinde yaralılar var
Harekat birliklerinde yaralılar var

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık