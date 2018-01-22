Beşiktaş'tan Vagner Love transferine ilişkin açıklama

Cenk Tosun'un ardından birinci forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta, bir süredir Vagner Love adı gündemden düşmüyor. Beşiktaş yönetiminin resmi teklifte bulunduğu iddia edilen Breziyalı yıldız için Alanyasporlu yöneticilerle pazarlıklar sürerken, siyah-beyazlı yönetici Metin Albayrak transfere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor deplasmanında alından 2-1'lik skorun ardından konuşan Beşiktaşlı yönetici Albayrak, Vagner Love'un beğendiği bir isim olduğunu söyleyerek transfere yeşil ışık yaktı.

Ligde kolay maç olmadığının altını çizen başarılı yönetici,"Şampiyonluk hedefine giderken her maç çok önemli. Artık Kasımpaşa maçına konsantre olacağız. Bundan sonra her maçımızı final olarak değerlendirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Transfer dedikodularına ilişkin kesin konuşmaktan kaçınan Albayrak, devam etmekte olan görüşmelerin olduğunu belirtirken,"Şu anda biten bir şey yok. Beşiktaş'ın şartlarına, bütçesine uygun olursa transfer yapılabilir. Sahada iyi bir takımımız var ve iyi gidiyoruz." cevabını verdi.

VAGNER LOVE'U BEĞENİYORUM

Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği performansla yeniden doğan Vagner Love için "Beğendiğim bir oyuncu" ifadelerini kullanan Albayrak, oyuncunun tecrübesi ve klasıyla kendini kanıtlamış bir isim oluduğunu söyledi.