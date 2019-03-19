Beşiktaş'taki eğlence mekanına kadınlara darp

Beşiktaş'ta ünlü bir eğlence mekanının çıkışında 6 kadın ile çalışanlar arasıdna çıkan tartışmaya güvenlik görevlileri de dahil olmuştu. Suç duyurusunda bulunan kadınlar, darp edildiklerini iddia etmişti ve eğlence mekanından yapılan açıklamada güvenlik görevlisinin işine son verildiği bildirilmişti.

O gün yaşananlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çıkan arbede net bir şekilde görülüyor. Arbede sırasında kadınlardan birinin dövülmesi de kameralara yansıyor. Zor kullanılarak dışarı çıkarılan kadınlar yaptıkları suç duyurusundan sonra adaletin yerini bulmasını bekliyor.