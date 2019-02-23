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Beşiktaş'ta yeni yolcu Medel
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Spor - - Editör: Tuğçe GÜREL

Beşiktaş'ta yeni yolcu Medel

Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel sezon sonunda siyah beyazlılardan ayrılıyor.

Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, gelen transfer teklifi için pişman olduğunu dile getirdi. West Ham United'a gitmediği için pişman olduğunu dile getiren Medel'in sezon sonunda siyah beyazlı takımdan ayrılacağı belirtildi.

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılması gündeme gelen Şilili yıldız oyuncu Medel'in adı sık sık West Ham United ve Çin ekipleri ile gündeme gelmişti. Gary Medel'in Premier Lig'e gitmediği için oldukça pişman olduğu ve sezon sonunda gelecek olan transfer tekliflerini değerlendirebileceği iddia edildi.

Sezon Sonunda Yolcu

Geçtiğimiz sezon 2,5 milyon Euro bonservis bedeli ile İnter'den Beşiktaş'a transfer olan, oynadığı futbolla kısa sürede siyah beyazlıların sevgisini kazanan Medel'in bu sezon hem Şenol Güneş ile hem de maddi olarak sıkıntı yaşadığı ifade edilirken geciken ödemeler sonrasında takımdan iyice soğuduğu kaydedildi.

Beşiktaş'ta 28 maça çıkan Gary Medel şu ana kadar bu sezon henüz bir golle de tanışamadı.


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